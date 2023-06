Co se stane s tělem, když budete denně pít hřebíčkový čaj: Skvělý nejen na tlak

Zlobí vás krevní tlak a máte v něm nezdravé výkyvy? Vsaďte na hřebíček, je z něj výborný čaj, který má právě na tyto potíže naprosto jedinečné účinky.

Pokud se řadíte mezi jedince, které sem tam či setrvale trápí potíže s vysokým krevním tlakem, vyzkoušejte přírodní prostředky. Jedním z nich je obyčejný hřebíček, který vám s hypertenzí dokonale pomůže. Obsahuje totiž jedinečnou kombinaci účinných látek.

Jsou bylinky, které to s tlakem umí

Výkyvy krevního tlaku trápí poměrně velké procento světové populace. Bohužel se jedná o poměrně rizikový faktor a každá odchylka od normálního hodnoty, tedy 140/90 mmHq, může mít negativní vliv na celkové zdraví. Proto není od věci, mít stále tlak pod kontrolou. Pokud máte odchylky jen občas, zpravidla se nejedná o nic vážného. Dlouhodobé výkyvy byste vždy měli řešit s lékařem.

Odchylky směrem nahoru jsou rizikovější

Přestože je nízký tlak značně nepříjemný, způsobuje malátnost a někdy omdlévání, není životu nebezpečný. Mnohem rizikovější je tlak vysoký, který může být často příznakem i vážných onemocnění srdce. Zajímavé je, že lidé s nízkým tlakem se zpravidla cítí unavení a malátní, ale jejich zdraví bývá v naprostém pořádku. Oproti tomu jedinci s vysokým krevním tlakem jsou plní energie, ovšem jejich zdraví může být někdy na hraně.

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, je hřebíček ideálním řešením, jak jej snížit. Zdroj: shutterstock.com

Změňte životní styl

Jakmile zjistíte problémy s krevním tlakem, okamžitě je po poradě s odborníkem řešte. Pokud máte tlak vysoký, je nutné abyste změnili své špatné životní návyky. Začněte se víc hýbat, dbejte na správnou výživu a stravu, vyhněte se alkoholu, kouření a nadměrnému stresu. Také byste se měli vyvarovat nadměrné konzumaci soli a kávy. A kromě toho vám pomohou některé přírodní prostředky, které máte jistě doma. Pro tentokrát to zkuste s hřebíčkem. Jeho účinky jsou prověřené a fungují.

Aromatický hřebíček

Známé koření pochází ze stromu s názvem hřebíčkovec vonný, který často dosahuje výšky 10 až 20 metrů. Jeho kmen je poměrně silný, krátký a má kuželovitou korunu se stálezelenými dlouhými listy vejčitého tvaru. Červené květy se skládají do pravidelných květenství. Po jejich zaschnutí z nich vznikají plody nachového odstínu dlouhé asi 2 cm.

Hřebíček to umí s tlakem a chrání srdce

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, je hřebíček ideálním řešením, jak jej snížit. Obsahuje totiž látku fenolický eugenol. Jedná se o silný inhibitor trombocytů, který zabraňuje hromadění krevních destiček. Pokud ty se hromadí, hrozí riziko vzniku trombů a krevních sraženin. Hřebíček vlastně působí jako krevní ředidlo, proto by se neměl kombinovat s léky na ředění krve.

A další účinky?

Hřebíček je také známý svými silnými antibakteriálními účinky. Zároveň posiluje imunitní systém našeho organismu. Protože má také účinky analgetické, je velice účinný při tlumení bolesti. Významné jsou i antiseptické účinky hřebíčku, který se tudíž často využívá jako výborný dezinfekční prostředek. Neopomenutelné jsou i jeho močopudné účinky, díky nimž dochází k detoxikaci těla. Také vás ochrání před mnoha střevními parazity.

Hřebíček je také známý svými silnými antibakteriálními účinky. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Popíjejte hřebíčkový čaj

Nalijte si do menšího kastrůlku 250 ml vody, přidejte do ní 1 lžíci hřebíčku a přiveďte k bodu varu. Nechte tak 1 minutu provařit, poté hrnec odstraňte z plotýnky, přikryjte pokličkou a nechte ještě tak 2 až 3 minuty louhovat. Nakonec čaj přeceďte do hrnku a máte léčebný lektvar připravený. V případě, že chcete mít odvar silnější, je možné hřebíček před použitím rozdrtit v hmoždíři.

