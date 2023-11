close info Profimedia

Linda Hájíčková 14. 11. 2023

Při snaze shodit nějaké to kilo navíc se mnozí snaží vymyslet co nejjednodušší, a přitom nejefektivnější způsob, jak toho dosáhnout. Bez zdravého jídelníčku a pravidelného pohybu to ale nejde. Na cestě za vysněnou postavou vám mohou pomoct některé čaje, které břišní tuk odbourávají. Které to jsou?

Při redukci váhy je kromě zdravé stravy a fyzické aktivity stejně důležitý i pitný režim. Abyste však pořád nemuseli pít pouze obyčejnou vodu, můžete ji skvěle nahradit různými druhy čajů. Nejenže neobsahují žádné kalorie, ale také přispějí ke snadnějšímu odstranění tuků v oblasti břicha. Čínští mistři přišli na to, které čaje mají ty nejsilnější účinky! Připravte si domácí spalovač tuků z běžných ingrediencí podle video receptu na YouTube, na kanálu Rozy's Kitchen: Zdroj: Youtube Zelený čaj Asi nejznámějším čajem, který se doporučuje pít při dietě, je klasický zelený. Vyskytuje se v něm kofein a katechiny neboli antioxidanty, které podporují metabolismus a uvolňování přebytečných tuků. Pokud si tento čaj dáte před cvičením, zvýší se vám také celková výdrž. Pravidelným popíjením zeleného čaje a správnou životosprávou dojde k pozitivnímu snížení tělesné hmotnosti a tělesného tuku. Abyste s čajem zhubnuli, neslaďte ho cukrem ani jinými sladidly. Čaj Pu-erh S efektivními účinky na tělesnou váhu není pozadu ani čaj Pu-erh. Oproti zelenému čaji obsahuje Pu-erh méně kofeinu, ale zato je bohatý na minerály a vitaminy. Při hubnutí se doporučuje konzumovat jeden šálek před každým jídlem. Pokud vás jeho charakteristická chuť napoprvé neosloví, místo slazení cukrem si ho znovu zakupte, ale s aromatem. Dalším benefitem tohoto čaje je, že mimo redukci tuků vám rovněž pomůže detoxikovat organismus. Černý čaj Ne každému může zachutnat pravý černý čaj, který také dokáže pozitivně ovlivňovat tělesnou hmotnost. Oproti ostatním čajům prochází černý čaj větší oxidací, díky čemuž je bohatý na flavony neboli na rostlinné barvivo s antioxidačními vlastnostmi. Pravidelným popíjením černého čaje tak můžete vykazovat nižší index tělesné hmotnosti. Několik šálků denně a břišní tuky budou pryč! Čaj Oolong Postupem času se tradiční čínský čaj Oolong stává čím dál tím víc populárnějším a začíná šlapat na paty klasickému zelenému čaji. Jeho popíjením dochází ke snadnějšímu spalování tuků, zrychlení metabolismu a zvýšení energetického výdeje. Dopřejte si dva šálky denně a sledujte, jak se hubnutí břicha stane zábavou! Ning Hong čaj Méně známým, ale přesto velmi účinným, je čaj Ning Hong. Řadí se mezi čaje s nejsilnějšími antioxidanty, které odbourávají tuky, snižují jejich usazování a chrání buňky v těle. Pozitivní vliv má také na detoxikaci organismu, trávení nebo při problémech se srdcem, cévami, ledvinami a játry. Ning Hong čaj popíjejte až několikrát denně a váha zaručeně klesne dolů. Související články Zdraví Jak za 3 dny zhubnout tlusté břicho? Vaječná dieta to dokáže. Komplet jídelníček Zdraví Pevné břicho a pánevní dno za pár dní i po 50: Stačí si doma denně lehnout na zem. Podívejte Zdroje: jakzdrave.cz, pegrastore.cz, rehabilitace.info

