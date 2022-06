Jednodenní zdravá čajová dieta: Rychlý pohodlný způsob, jak dopnout zip u kalhot

Čajová jednodenní dieta je prostě rychlé pročištění těla. Pomůže vám cítit se zase dobře a rozhýbat zažívání dost rychle na to, abyste zas mohli zítra dopnout kalhoty. Vyzkoušejte čajovou dietu vždy, když chcete zažívání ulevit po večírcích a osalavách nebo vydatných letních grilovačkách.

Čajová dieta: Jeden den a dost

Jednodenní dieta, a ještě navíc čajová, zavání přehnanými sliby. Nejde však o nic jiného než pořádné pročištění zažívacího systému. Pokud máte pocit opuchlosti, plného břicha, trpíte nadýmáním nebo jste jen příšerně přejedení z párty, svatby či víkendového grilování, pak se právě tahle jednodenní a velmi jednoduchá dieta může hodit. Nemá vám pomoci s kily navíc, ale jen k dopnutí kalhot po tom, co jste zhřešili a dali si na talíř víc, než je zdrávo.

Čajová dieta není určená k redukci váhy, ale má pomoci během jednoho dne ulevit zažívání pomocí nápojů, které organizumus nezatíží a zároveň pomohou pročistit trávící soustavu a nastartovat metabolismus.

Víte, co udělá s tělem šťáva z kysaného zelí? Zdroj: Profimedia

V čem jednodenní čajová dieta spočívá?

Je to předepsaný režim na jeden celý den. Můžete jej držet kdykoli během týdne a sestává z řady různých nápojů a čajů, které by měly pomoci k řádnému pročištění vašich útrob. Konzumace čajů a dalších nápojů tělu odlehčí a pročistí jej tak dokonale, že to poznáte už následující den. Bylinné čaje můžete pít po celý den, ale abyste netrpěli úporným hladem, dejte si sytou zeleninovou šťávu, kterou máte nejraději.

Jakou zeleninovou šťávu zvolíte vy? Zdroj: profimedia.cz

Jednodenní čajová dieta