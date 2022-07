Co se stane s vaším tělem, když budete denně pít čaj z levandule

Levandule nádherně voní, ale také léčí. Připravte si z ní teplý čaj a budete mile překvapeni jeho účinky.

Krásně voní i vypadá… Málokterá bylinka je s lidskými dějinami spjata jako levandule. Její historie se datuje od doby starých Egypťanů, kteří její voňavé silice používali k výrobě drahých parfémů a údajně i mumifikaci těl zemřelých.

Není divu, že nádoba s levandulí byla součástí posmrtné výbavy faraona Tutanchamona! Její specifickou vůni si zamilovali i ve starověkém Římě. Tam ji ale využívali trochu jinak – na koupele! Říká se, že právě Římané dali bylince jméno. Je odvozeno od latinského „lavare“ - mýt se. Takže levandule je vlastně taková očistná rostlina.

Pojistka proti choleře a moru

V evropských dějinách měla levandule podstatnou roli hlavně v období cholery a morových epidemií. Například v 16. století se ve Francii vyráběly rukavičníky s levandulovou (antibakteriální) silicí, která měla chránit Pařížany před nákazou. Levanduli vzývali i v Londýně. V letech 1665 - 1666 v hlavním městě britského impéria na mor zemřela čtvrtina obyvatelstva. Tehdy bylo lidem doporučováno, aby nosili svazeček levandule připevněný k zápěstí. Aromatická bylinka údajně odpuzovala hmyz – lépe řečeno krysí blechy – které byly častým přenašečem moru.

V době moru a cholery u sebe lidé nosili snítku levandule. Zdroj: Profimedia

Prospěje vašemu zdraví

Dnes už není levandule spojována s žádnou tragédií. Naopak – stala se součástí romantického stylu Provence, který miluje většina českých žen. Nicméně pro bylinkáře je stále léčivkou s úžasným složením a antiseptickými a antibakteriálními účinky. Levandule lékařská se využívá zejména ve formě esenciálních olejů, tinktur, sirupů, mastiček a krémů.

Pokud chcete čerpat zdravotní bonusy levandule, uvařte si z ní čaj. Jeho příprava je jednoduchá. Stačí, když do hrnečku nasypte dvě lžičky sušených květů a zalijete je 250 ml horké vody. Po pěti minutách louhování směs sceďte a pijte. V čem všem vám levandule uleví?

Květy levandule si můžeme přidat i do kávy. Zdroj: Hirundo / Shutterstock.com

Podá pomocnou ruku při stresu

Cítíte se „v kleštích“? Nezvládáte pracovní termíny? Domácnost se vám sype pod rukama, stejně jako výchova ratolestí, které vám přerůstají přes hlavu? Stres je hrozná věc. A když se k němu ještě přidá splín, deprese, podrážděnost či melancholie, je to cesta rovnou do pekel. Namísto syntetických prášků na nervy si uvařte levandulový čaj. Je voňavý, lehce nahořklý, ale zato úžasně ulevující a uklidňující. Pijte ho po dobu 2 týdnů 1 – 3 šálky denně. Pak si dejte dva týdny pauzu a kúru případně znovu zopakujte. Uvidíte, bude líp!

Navodí spánek

Jsou šťastlivci, kteří usnou na povel. Pak jsou tací, kteří do říše snů dojdou s knížkou v ruce, počítáním oveček nebo sklenicí teplého mléka. Ale co když zrovna vám nic takového nefunguje a celou noc jen zoufale koukáte do zdi? Zkuste ještě jednu věc – levandulový čaj! Zklidní vaše myšlenky a odbourá i případnou bolest hlavy. Aby levandulový čaj dobře fungoval, můžete ho promíchat s meduňkou v poměru 1:1!

Levandule napomáhá k lepšímu spánku. Zdroj: Profimedia

Uleví „těžkému břichu“

Jídlo je radost. Ovšem někdy tak velká, že po opulentním hodování máte těžké břicho jako kámen. Co teď? Pokud vám není dobře a trápí vás třeba křeče, nadýmání, plynatost nebo dokonce průjem, je na čase zkusit levandulový čaj. Jeho účinek znásobíte, když ho smícháte s mátou peprnou v poměru 1:1. Pozor, nápoj má jednu zvláštnost, když ho vypijete před jídlem, posílí váš apetýt. Doušek po jídle zase naopak odlehčí vašemu zažívání.

Dostane vás z nachlazení

Levandule je úžasnou bylinkou při nachlazení, bolestech v krku nebo nemocech cest dýchacích. Díky svým antibakteriálním a antivirotickým účinkům dokáže zmírnit kašel, rýmu i bolesti hlavy. Navíc funguje i jako přírodní posilovna imunity! Levandulový čaj proto můžete využít jako prevenci (coby kdyby nějaká nemoc) nebo jako cílený přírodní lék na nachlazení. Čaj můžete dosladit medem, který mu propůjčí lahodou chuť. Mimochodem, říká se, že léčivá je už samotná vůně levandule, která ulevuje dýchacím cestám. Tak pijte a nasávejte.

Říká se, že léčivá je už samotná vůně levandule, která ulevuje dýchacím cestám. Zdroj: Profimedia

