Naše babičky pily denně čaj z maliníku. Dobře věděly proč

Listy maliníku mají v oblibě hlavně ženy a není se čemu divit! Ale nemusíte být ženou, abyste účinky listů využili. Pro obě pohlaví se tam najde využití dost a dost!

Maliník v sobě skrývá mnoho pozitivního. A rozhodně se nejedná pouze o sladké plody, ve kterých se nachází spousty tělu prospěšných látek, ale řeč bude zejména o listech, které se dají svými účinky s plody vesele poměřovat!

Máte maliník na zahradě? Tím pádem se těšte jen z těch sladkých plodů, ale listy z keře zbytečně netrhejte. Pro ty léčivé si musíte totiž zajít do lesa.

Mnohokrát se však zapomíná na malinové listy, které jsou zázrakem přírodní medicíny a mají úžasné léčivé účinky. Zdroj: profimedia.cz

Kdy listy sbírat

Listy maliníku se sbírají ideálně ještě před kvetením rostliny, ideálně od dubna, to jsou totiž listy nejúčinnější. To ale neznamená, že pokud si usušíte listy z léta, že budou neúčinné! Trhat a sušit můžete kdykoliv. V sušičce listy sušte pozvolna, teplotu nenastavujte na víc jak 45 °C. Po usušení by měl list zůstat zelený, barva by se zásadně měnit neměla.

Proč listy využívaly právě ženy

Listy maliníku jsou spíše ženskou záležitostí a to naše babičky moc dobře věděly. Nezdá se to, ale nálev ulevuje při menstruačních bolestech, dokonce zmírňuje samotnou menstruaci. Pro ženy to stále není všechno! V době očekávání, zhruba 2 měsíce před porodem, popíjením jednoho až dvou šálků čaje z listů maliníku denně dojde ke zkrácení druhé doby porodní, což ženy jistě moc rády ocení. Celkově by měl snížit riziko komplikací při porodu i zmírnit porodní bolesti. Rozhodně na čaj z maliníku nezanevřete ani po porodu, neboť pomáhá regeneraci dělohy a lepšímu čištění. Jestliže vám vyvstala otázka ohledně kojení, buďte naprosto v klidu, maliník miminku nemůže nijak ublížit.

A jak takový nálev nachystat? Dvě lžičky listu zalijte čtvrt litrem horké vody a 10 minut nechte odpočinout. To je celá věda.

Listy maliníku jsou obzvlášť vhodné ve třetím trimestru těhotenství. Zdroj: Shutterstock.com / Syda Productions

Další úžasné účinky

Tento nálev se využívá i při zánětu průdušek, kdy se pije 3x denně. Chcete praštit s kouřením? Pijte nálev 2x denně, aby se vaše plíce trochu pročistily, což listí z maliníku zajistí.

Odvar, který si připravíte ze dvou lžiček listů maliníku, které zalijete čtvrt litrem studené vody, necháte 2 minutky povařit a vyluhovat 10 minut, ten se skvěle hodí při průjmech. Denně vypijte maximálně 4 hrnečky a průjem by měl ustoupit.

Popíjení čaje pomůže srovnat krevní tlak, posiluje kardiovaskulární systém, zvyšuje plodnost nebo upravuje zažívání.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.novinky.cz