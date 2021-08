Co se stane, když budete každý den pít čaj z máty a meduňky? Vřele doporučujeme!

Máta a meduňka jsou letní bylinky, které jsou chutné, nádherně voní a zdobí naše zahrádky právě teď. Čaj z máty a meduňky je navíc zdravý a chutný, v létě můžete také vyzkoušet jeho osvěžující variantu.

U máty a meduňky není nutné, aby byly vysazovány na samostatné záhonky, ale bohatě stačí, když je vysadíte na záhonky s trvalkami či letničkami. Také mohou být umístěny do starých hrnců, květináčů či podél cestiček na zahradě. Prostě je vysaďte na takové místo, kde je vždy budete mít po ruce.

Meduňka a máta na rozdíl od tymiánu nebo třeba levadnule nevoní na slunci, ale až po rozemnutí mezi prsty. Můžete je tedy dát kamkoliv. Uplatníte je v kuchyni i léčitelství a to jak čerstvé, tak sušené.

Osvěžující drink z máty a meduňky

Pojďme se podívat na nápoje, které si z nich můžete připravit. A protože je léto, začněme tím osvěžujícím.

Natrhejte hrst lístků meduňky a k nim přidejte několik lístků máty. Ta je hodně výrazná, stačí jí tedy méně. Ideální je poměr čtyři díly meduňky na jeden díl máty. Zalijte horkou vodou a nechte louhovat deset minut. Pak počkejte, až výluh zchladne. Následně nalijte nápoj do džbánu, doplňte vodou a spoustou ledu. Oslaďte třtinovým cukrem a přidejte šťávu z jednoho citronu. Pokud budete mít bio citrony, můžete použít i kůru. Chcete-li, aby byl drink ostřejší, vyměňte citrony za limetky.

V zimě je ideální kombinace teplého čaje z máty a meduňky. Pokud ho budete pít pravidelně, bude mít blahodárný vliv na vaši psychiku. Potlačuje totiž stres, zklidňuje nervy, přispívá k relaxaci a také ke kvalitě spánku.

V zimě je ideální kombinace pro horký čaj

Super je dále chuťový zážitek, kterého se vám dostane díky mírně nakyslé příchuti meduňky a svěží chuti máty.

Myslete však na to, že pokud mátu používáte nadměrně, může to vést k nežádoucím účinkům. Mohly by vás pak potkat bolesti havy a žaludku, nevolnost, zvracení, nadýmání i plynatost. Velmi vysoké dávky ovlivňují i funkci štítné žlázy. Meduňce by se pak zcela měly vyhnout těhotné a kojící ženy.

Mátu zase můžete klidně používat pro osvěžení i do salátů, hodí se však i do čokoládových dezertů, na sirupy, koktejly a dokonce i do nádivek.

Pokud neholdujete čaji z máty, vyzkoušejte koupele. Jsou ideální pro revmatiky, při potížích s dýcháním a také při nachlazení.