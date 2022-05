Tukožroutský čaj z lékořice pro ženy nad 50: Zahání hlad a brání usazování tuku

Bylinkáři odjakživa lékořici používali jako přírodní lék při nachlazení či trávicích obtížích. Dnes se o ní mluví v souvislosti s hubnutím. Proč?

Vědci totiž zjistili, že kořen lékořice obsahuje spoustu látek, které napomáhají k redukci váhy. Jde třeba o protein kalponin. Ten je známý tím, že zrychluje metabolismus a podporuje vstřebávání vody a soli (takže by vám nemělo hrozit, že budete oteklí jako sněhuláci). Další podpůrnou látkou jsou flavonoidy, které zabraňují uvolňování histaminu v těle, který může způsobovat různé záněty, bolesti hlavy, pocit suchých očí, svědění, kožní vyrážky a hlavně – střevní potíže. I toho byste měli být ušetřeni!

Kořen lékořice obsahuje spoustu látek, které napomáhají k redukci váhy. Zdroj: Shutterstock

Čaj ze sladkého dřeva

O lékořici se ví, že potlačuje pocity hladu. Proto bylinkáři doporučují před jídlem popíjet lékořicový čaj. Jak si ho připravíte: V bylinkářství si kupte nadrcený lékořicový kořen (pokud si kupujete čaj už hotový, dejte pozor, aby opravdu obsahoval lékořice a ne pouze její vůni!) Zhruba 2 dvě lžičky drti dejte do hrnku a zalijte 2, 5 dl horké vody o teplotě 100 °C. Nápoj nechte 5 – 10 minut louhovat a poté vypijte. Dopřát si ho můžete maximálně třikrát denně. Počítejte s tím, že lékořice je močopudná a budete po ní více chodit na záchod. V některých momentech to může být až obtěžující, ale myslete na to, že s každým šálkem čaje odchází z vašeho těla i jedovaté látky a toxiny.

Nechcete čaj? Zkuste „žvýkačku“

Ne všichni jsou ale „čajaři“. Pro ty, kteří si na teplé nápoje moc nepotrpí, máme jinou volbu. Žvýkání lékořicového kořene! Tahle přírodní žvýkačka má hned několik plus. Jednak výborně vydesinfikuje dutinu ústní (to bývá fajn při různých dietách, kdy je občas cítit špatný dech). Zároveň produkuje větší množství slin a čímž neutralizuje kyselé šťávy a zabraňuje pálení žáhy. A do třetice všeho dobrého – podporuje metabolismus a tlumí chutě na sladké. Lékořice totiž obsahuje látku glycyrizin, která je 50 krát sladší než cukr. Proto by si lékořici měli dopřát i jedlíci, jejichž hobby je zajídání stresu sušenkami, čokoládou nebo slanými bramborovými lupínkami.

Lékořice obsahuje látku glycyrizin, která je 50 krát sladší než cukr. Zdroj: Shutterstock



Méně je více

Bohužel lékořice není všespásná. A její konzumace nestačí k tomu, abyste byli hubení jako Twiggy. Naopak bylinkáři varují před předávkováním lékořicí (ať už ve formě čaje, sladkostí, žvýkaček či bonbonů). Sladký kořen totiž obsahuje kyselinu glycyrrhizinovou, která může v nadměrném množství způsobit poruchy srdečního rytmu, vyšší krevní tlak, otoky nebo dokonce pocity letargie. Obzvlášť byste měli být na pozoru, pokud berete léky na ředění krve (například warfarin), antidepresiva, antikoncepci nebo medikaci na srdce. Zkrátka i v tomto případě platí staré známé přísloví: Všeho moc škodí. Tak na to myslete a raději si k „tukožroutskému čaji“ přiberte ještě nějakou sportovní aktivitu.



Zdroje: www.codeoflife.cz, www.jakzdrave.cz, www.dietyahubnuti.cz, www.mojezdravi.cz