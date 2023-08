Který čaj rozpouští tuky na břiše? Čínští mistři to vědí nejlíp

Čaj vás zahřeje na těle i na duši. A když zvolíte ten správný, pomůže vám zformovat i vaši figuru. Který čaj rozpouští tuky na břiše?

Vědci tvrdí, že šálek čaje v kombinaci se zdravou stravou a cvičením dokáže s tělem zázraky. A není divu! Antioxidanty, které jsou v tomhle zdravém nápoji obbsaženy, napomáhají s léčbou spousty zdravotních neduhů. Od obezity až po srdeční choroby. Tady je pět druhů čajů, které by podle čínských mistrů ve vaší kuchyni neměly chybět. Pomohou vám zhubnout a zvednou vám náladu o 100 %.

Na videu se dozvíte, které čaje pomáhají hubnout:

Zelený čaj

Ačkoliv na to nevypadá, je to docela zdatný kouzelník. Díky velkému obsahu katechinů dokáže nastartovat váš metabolismus a spálit pořádnou porci tuku. A pozor – zejména z oblasti břicha, které je co se týče hubnutí nejsložitější. Pokud tedy máte pár špíčků kolem pasu, dopřejte si 1 – 2 šálky zeleného čaje denně. Výsledky poznáte poměrně brzy.

Na zelený čaj spoléhá třeba i zpěvačka Courtney Love, která zanedlouho oslaví šedesátku. Hubnutí v tomto věku je řehole, ale Courtney nedá dopustit na podporu zeleného čaje. Díky němu, zdravé stravě a cvičení se jí podařilo zhubnout celých 25 kg!

Zelený čaj napomáhá redukci břišního tuku. Zdroj: Profimedia

Bílý čaj

Dal by se považovat za novodobý elixír mládí. Proč? Protože umí jednu speciální věc – zabraňuje tvorbě nových tukových buněk. Navíc chrání pokožku před poškození sluncem a zpomaluje stárnutí. Podle vědců má bílý čaj i výborný vliv na psychiku. Říká se, že pijáci bílého čaje jsou vyrovnanější, aktivnější a mladiství.

Herečka a osminásobná držitelka zlatého glóbu, Maryl Streep stárne s grácií. Svůj mladistvý šarm si udržuje právě pomocí bílého čaje.

Černý čaj

Podle italských vědců pití černého čaje zlepšuje průtok krve, rozšiřování krevních cév a tím pádem i činnost srdce. Pokud chcete, aby čaj měl tento efekt, nepijte ho s mlékem. Černý čaj navíc napomáhá uvolňovat mastné kyseliny a tím urychluje metabolismus. To oceníte hlavně při hubnutí.

Herec Daniel Craig je velkým fanouškem černého čaje. Nejraději má Earl Grey, který ale pije s ledem.

Černý čaj zrychlí metabolismus. Zdroj: Profimedia

Čaj oolong

Jde o bylinný čaj, který je známý jako stimulátor hubnutí. Jeho největší devízou je, že dokáže potlačovat hlad. Takže pokud držíte přísnou dietu, nezapomeňte ji zapíjet oolongem!

Paul McCartney jako správný Brit si nedokáže život bez čaje představit. Jeho oblíbeným „zlatým šálkem“ je bylinný čaj oolong. Bývalý člen kapely Beatles věří, že právě díky němu je vitální a má hodně energie.

Oolong čaj podpoří mladistvost a vitalitu. Zdroj: Profimedia

Ashwagandha tea

Je vyrobený z bylinky jménem vitánie snodárná, která patří v indické medicíně mezi nejvzácnější léčivé rostliny. Kromě toho, že zmírňuje stres, úzkost a záněty v těle, pomáhá snižovat i hladinu cukru v krvi. Proto je ideální pro všechny, kdo zajídají stres nebo únavu.

Klid na duši skrze tento čaj hledají i Jennifer Aniston nebo Meghan Markle.

Zdroje: www.timesofindia.indiatimes.com, www.youtube.com