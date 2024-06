Neohrnujte nos nad čajíčky! Mohou vám pomoci, když nic jiného není po ruce i během horkých letních dnů, kdy nemá ani zdravý člověk k infarktu daleko. Jaké čaje vám mohou snížit krevní tlak?

Lze snížit rychle krevní tlak pouhým čajíčkem? Jde. A překvapivě dobře. Pokud trpíte na vysoký tlak vy nebo někdo z rodiny, pak byste určitě měli znát tyto bylinky a čaje, které vám mohou ulevit i při akutních problémech.

Nicméně to neznamená, že vás zcela osvobodí od lékařské péče, kontroly a případného pobytu v nemocnici, pokud by šlo o závažný problém. Nicméně jde o nápoje, které mohou přispět k redukci vysokého tlaku a pomoci tak těm, kteří to právě potřebují.

Exotika v hrnku na váš vysoký tlak

Jedním z nejlepších čajů, který můžete konzumovat při vysokém tlaku, je rudě zbarvený čaj z ibišku, který si můžete i řádně osladit a chutná jak horký tak i ledově studený. Nejde o rostlinu, kterou pěstujete na zahradě, ani o keř typický pro teplé kraje, jejichž symbolem se stal také ibiškový květ.

Ibiškový čaj čili karkade, jak se nápoji říká například v Egyptě, kde se pěstuje a prodává na trzích, je květ ibišku súdánského. Aby byl čaj silný a účinný, nestačí pouze podrcený květ zalít horkou vodou. Ideální je povařit hrst ibiškových květů v horké oslazené vodě tak dlouho, až je nápoj barvou podobný červenému vínu.

Jinou exotikou, která by vás měla zajímat, je čaj rooibos. Jde o příjemně nasládlý jemný čaj z keře pocházejícího z Jihoafrické republiky. Rooibos zlepšuje průtok kardiovaskulárního systému, čímž redukuje vysoký tlak. Podobně funguje také zázvorový čaj, který sice rozehřívá, ale také roztahuje krevní řečiště.

close info Shutterstock zoom_in Meduňka je vlemi příjemná česká bylinka, která u nás roste velmi bujně i na zahradách.

Domácí bylinky, které vám pomohou snížit krevní tlak

Našemu srdci, ale také přírodě, je mnohem bližší heřmánek. Také heřmánkový čaj má jisté účinky, protože snižuje napětí a stres, které velmi souvisí s vysokým tlakem.

Další typicky českou, avšak málo používanou bylinkou, je voňavá meduňka. Meduňka je nenáročná trvalka, která poroste bez problémů i v zahradě. Vyznačuje se velmi příjemnou nevtíravou chutí a tím, že má uklidňující účinky, snižuje úzkosti a napomáhá také optimalizaci krevního tlaku.

Z oblíbených bylinek a zeleného koření vám může pomoci s vysokým tlakem také bazalka, petrželka či semínka celeru.

Málokdo však ví, že na vysoký tlak je výborný také čaj z bobulek hlohu. Veškeré hlohy na českém území jsou léčivé, ale zahradní hloh s růžovými a červenými květy se nevyužívá. Látky v plodech hlohu se používají pro své zklidňující účinky, a to na celou nervovou soustavu, ale zásadní je především schopnost hlohu snížit krevní tlak.

