Co se stane s vaším tělem, když budete denně pít čaj z pampelišky. Zázrak!

Zanedlouho na nás vykoukne z nejednoho místa v zahradě či přírodě krásná žlutá pampeliška. Nejde však jen o nepřehlédnutelnou květinu či obtížný plevel, jedná se zároveň o bylinu s mnoha blahodárnými účinky na naše zdraví. Připtavte si z pampelišky čaj a pravidelně jej popíjejte. Je chutný a jeho účinky oceníte!

Pampeliška lékařská neboli Taraxacum officinale

Léčivých účinků pampelišky využívá již od nepaměti lidová medicína. Považuje ji za „univerzální“ bylinku, jejíž účinky jsou i podle vědeckých studií blahodárné pro celý náš organismus. Z pampelišky se využívá nejen květ, ale i listy a kořen. Pampelišku je možné sbírat od jara do podzimu na loukách, v zahradách i v městských parcích.

Pokud se chcete dozvědět o pampelišce víc, podívejte se na následující video:

Co a jak z pampelišky sbírat

Stvoly

Začněme sběrem stvolů. Přestože jsou lehce nahořklé, dodají pokrmům svěží nádech. Latex, který obsahují, působí velmi příznivě na játra a žlučové cesty. Jejich výhodou je, že je stačí umýt a rovnou konzumovat, nemusíte je nijak dále zpracovávat. Denně byste si měli dopřát 10 stvolů.

Listy a květy

Pampeliškové listy je vždy lepší sbírat před květem, v období od března až do listopadu. Nejlepší jsou však právě teď brzy na jaře. Pampeliškové květy se sbírají vždy, až jsou plně rozkvetlé, nejlépe kolem poledne za plného slunce. Listy a květy je třeba použít co nejrychleji, po utrhnutí totiž životadárná energie z rostliny rychle odchází.

Kořen

Tuto část pampelišky je nejlepší vykopávat v období od září do počátku dubna. Po vytažení kořen co nejdříve pečlivě umyjte pod tekoucí vodou, na povrchu by měl být černohnědý a uvnitř světlý. Můžete ho jíst přímo, podobně jako třeba křen, nebo ho používat na odvary a čaje.

Čaj je totiž možné si připravit jak z pampeliškových listů, tak z květů i kořene. Zdroj: ArtCookStudio/shutterstock

Připravte si pampeliškový čaj

Máte hned několik možností, jak na to. Čaj je totiž možné si připravit jak z pampeliškových listů, tak z květů i kořene. Pokud si chcete připravit čaj z květů, vložte jich do jednoho šálku asi 8 až 10 kusů, zalijte je 250 ml horké vody a nechte louhovat pod pokličkou zhruba 5 minut. Když si budete chtít udělat odvar z listů, lze použít listy čerstvé i sušené. Vložte do šálku buď 10 čerstvých listů nebo 1 až 2 kávové lžičky těch sušených a zalijte horkou vodou. Opět nechte stejným způsobem louhovat.

Kořeny je nutné vždy nejprve na čaj usušit. Stačí, když je nakrájíte na menší kousky a upražíte cca 2 hodiny v troubě při teplotě 150 až 200 °C. Následně povařte 1 polévkovou lžíci kořene v 350 ml vody na mírném plameni po dobu 5 až 10 minut. Veškeré druhy čajů lze ochutit medem - i pampeliškovým. A co vše takový čaj s naším organismem dokáže?

Posiluje imunitu a chrání

Jednou z největších předností pampelišky je vysoký obsah silných antioxidantů. Ty se podílejí na posílení přirozené obranyschopnosti organismu. Chrání nás před nebezpečím volných kyslíkových radikálů, které zvyšují nebezpečí vzniku rakoviny. Účinky pampeliškových antioxidantů navíc podporují vitaminy A a C v pampelišce obsažené.

Dokonalé trávení

Pampeliška je užitečná i díky své hořkosti, protože dokonale stimuluje trávicí sekrety. Díky tomu se zvýší produkce slin, které pomáhají štěpit sacharidy. Cenná je podpora tvorby žaludečních šťáv, což napomáhá štěpení bílkovin a uvolňuje žluč. Ta štěpí tuky. A protože také pampeliška obsahuje řadu správných živin, umožňuje celkově snadnější trávení a vstřebání potřebných látek z jídla.

Pampeliškový kořen je potřeba nejprve oddělit od nadzemní zelené části rostliny Zdroj: sonja toben / shutterstock.com

Balzám pro ledviny i játra

Pokud budete pít čaj z kořene, měli byste vědět, že má výborné diuretické účinky. Ledviny s pomocí tohoto čaje rychleji odvádějí z těla nadbytečnou vodu, toxické látky a soli. Díky tomu se v močovém měchýři nehromadí nebezpečné bakterie a lze tak předcházet nepříjemným zánětům. Pro játra je tento čaj významný, protože podporuje odstraňování toxinů z těla. Pročištění jater tímto způsobem ocení každý, kdo trpí některou z forem kožních problémů.

Hormonální balanc

A protože vše se vším souvisí, udržování zdravých jater pomocí jemných bylinek, jako je právě pampeliškový kořen, vám pomůže udržet si zdravou hormonální rovnováhu.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.bylinkyprovsechny.cz, www.prozeny.cz, www.abecedazahrady.dama.cz