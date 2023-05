Směs bylin a koření proti zánětům v těle: Tuhle míchali lékaři už před staletími

Znáte koření, které vašemu tělu pomůže bojovat se zákeřnými záněty? Bylinné čaje nejsou jen chutné a voňavé, ale také léčivé. Objevte léčivé schopnosti bylin a koření, které už máte doma, a zatočte společnými silami se záněty v těle.

Zánětlivá onemocnění a koření

Běžně popíjíme bylinkové čaje během nachlazení a zánětu horních či dolních cest dýchacích, ale pokud mluvíme o zánětech, nejde jen o rýmu a kašel. Záněty vznikají v našem těle na bezpočtu míst a jde o reakci organismu na vzniklé poškození. Důvodem může být mikrobiální infekce i fyzikální či chemické vlivy, ale také nedokrvení tkání či orgánů.

Kořením proti zánětům

Potraviny a bylinky nejsou užitečné jen při nachlazení, ale léčivými látkami bojují také proti ostatním možným zánětům, se kterými se musí naše tělo poprat, a to i proti těm chronických a potvrzují to i vědecké studie. Mezi nejvýznamnější byliny a koření patří mnohé ty, které už máte doma v šuplíku s kořením. Které to jsou?

Mezi nejčastěji zmiňovanými a v několika posledních letech vyzdvihované koření rozhodně patří kurkuma a zázvor. Tyto dva kořeny jsou si docela podobné, jen kurkuma je výrazně zemitě žlutá a právě její barvivo je léčivé. Jde o takzvaný kurkumin. Pokud vám kurkuma nevoní ani nechutná, kurkumin lze také konzumovat jako doplněk stravy ve formě tablet. Z kurkumy se však připravuje i takzvané „zlaté mléko“ vyhlášené právě pro své blahodárné účinky.

Zázvor je oproti kurkumě pikantní, a to především čerstvý, nicméně i sušené koření je velmi výhřevné. Zázvorový čaj nebo studený nápoj si můžete vychutnat v létě i v zimě, ale ne všichni sílu zázvoru kvitují s povděkem. Zázvor proto najdete spíše v čajových směsích, například s pomerančem, lípou, citronem a mátou, s rakytníkem nebo v cucavých pastilkách.

Rozmarýn obsahuje protizánětlivé látky, antioxidanty a flavonoidy, které napomáhají zmírnění zánětu a uzdravení, ale také působí preventivně a buňky chrání. Rozmarýnový čaj si můžete připravit z koření doma, čerstvě utržených větviček, ale i směsí. Používá se s listy maliníku a květy měsíčku, s meduňkou a šalvějí. Prodává se jako esenciální olej i v bylinných kapkách. Jednoduše řečeno, vůně a chuť rozmarýnu je nám mnohem bližší a vnímáme jí jako pozitivní a příjemnou, lépe se proto používá.

Také šalvěj je známá nejen hojivými, ale také protizánětlivými účinky. Šalvějový čaj připravíte ze sušené i čerstvé bylinky. Má silně dezinfekční účinky, používá se často také jako kloktadlo a někteří se zdráhají užívat jí ve formě čaje. Nicméně dospělým osobám se běžně doporučuje okolo čtyř šálků čaje denně.

Elixír života ze směsi bylin a koření

Vynikající exotickou směs na čaj připravíte smícháním 2 lžic strouhaného zázvoru, 2 lžic strouhané kurkumy nebo polovinu sušené, 2 lžíce goji, ½ lžičky kardamomu, ½ lžičky hřebíčku a špetky pepře.

Tuto směs povařte čtvrt hodiny v litru vody. Po svaření přidejte 3 lžičky černého čaje, 3 lžičky másla nebo ghí a stejné množství medu. Dobře promíchejte, aby se vše spojilo. Na pomoc si můžete vzít také mixér.

Tento nápoj je nejen dobrý na prohřátí, ale má protizánětlivé účinky, doporučuje se na podporu obranyschopnosti, kardiovaskulární i nervovou soustavu.