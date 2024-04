Jak je ta příroda chytrá a nápomocná, že má pro každého něco. I ti, kteří mají problémy s hladinou cholesterolu, mohou zapracovat na svém zdraví a podpořit regulaci cholesterolu pomocí správných potravin a nápojů. Věděli jste, že nejlepší volbou je téměř neznámý čaj rooibos, který pochází z Afriky?

Znáte červený čaj rooibos?

Patříte-li mezi milovníky čaje a zkoušíte různé zajímavé druhy, jistě jste se s ním již setkali. V čajovém sáčku byste našli drobné jemné větvičky nasekané na pravidelné kousky. Čaj obvykle barví do červena a je jemný až ovocný.

Tento čaj pochází z rostliny s názvem čajovec kapský a obrázek by vás ničím moc nezaujal, protože jde o keř s dlouhými jemnými větvičkami bez zajímavých listů či květů. Tento červený keř je ale zdrojem čajů rooibos, které mohou zajímat nejen fajnšmekry, ale všechny ty, kteří chtějí přirozeně regulovat cholesterol v krvi.

Až budete příště v obchodě, podívejte se po něm. Nabídka nebývá široká, ale občas se nějaký rooibos najde i na pultech hypermarketů. S čajem rooibos vás seznámí také tento příspěvek na YouTube kanálu Zdraví z přírody.

Zdroj: Youtube

Čaje a cholesterol

To, že různé čaje prospívají zdraví a všelijak působí na organizmus, je jisté, ale jak je to konkrétně s cholesterolem? Napříč všemi čaji, které pocházejí z čajovníku, i nečaji čili produkty jiných rostlin a různých jejich částí je pro ovlivňování cholesterolu v těle důležité patrně především množství antioxidantů.

Z tohoto pohledu jsou na tom nejlépe čaje s ibiškem, sušenými bobulovinami, pomerančovou kůrou či mátou. Tyto všechny by měly snižovat celkový cholesterol.

Nicméně podle metaanalýzy z roku 2011 publikované v odborném magazínu The American Journal of Clinical Nutrition je na špici zelený čaj, což je patrné už z názvu „Příjem zeleného čaje snižuje hladinu celkového a LDL cholesterolu v séru dospělých nalačno: Metaanalýza 14 randomizovaných kontrolovaných studií“. Ukázalo se, že zelený čaj umí patrně nejlépe ze všech regulovat špatný cholesterol. Co ale ten rooibos?

close info GreenArt / Shutterstock zoom_in Rooibos je nápoj připravený z keře nazývaného čajovec kapský.

Proč rooibos vyniká v regulaci cholesterolů a co ještě umí?

Rooibos si vzala na paškál jiná studie, která byla publikovaná v odborném časopise Journal of Ethnopharmacology. Tato se zakládala na sledování hodnot dobrého i špatného cholesterolu po dobu šesti týdnů. Nutno dodat, že účastníci pili také poměrně velké množství čaje, a to 6 šálků denně.

Výsledky badání ve studii pojmenované „Účinky rooibosu (Aspalathus linearis) na oxidační stres a biochemické parametry u dospělých s rizikem kardiovaskulárních onemocnění“ byly publikované v lednu 2011 a vyplývá z nich, že rooibos umí nejen snížit hladinu špatného, ale i zvýšit hladinu dobrého cholesterolu v krvi.

Jaká další plus popíjení čaje rooibos přináší? Pro mnohé může být důležité už jen to, že nemá výraznou, zvláštní či nějak nepříjemnou chuť a snadno jej můžete pít jako teplý i studený nápoj. Také tento druh čaje-nečaje může pomoci s redukcí váhy tím, že redukuje pocit hladu a neobsahuje sám žádné kalorie.

Kromě pozitivního vlivu na hladinu cholesterolu také snižuje krevní tlak, rizika vzniku zánětů a preventivně také posiluje kardiovaskulární sytém a celkové zdraví organizmu. Navíc ještě také pomáhá při snižování hladiny krevních cukrů, což ocení cukrovkáři.

Příprava čaje není nijak náročná či neobvyklá. Krom delšího louhování čaje není potřeba zhola nic. Někdo přidává ze zvyku mléko, jiný sladila. Nicméně i obyčejný čaj, který není nedochucený, má nevtíravou příjemnou chuť, kterou není potřeba přebíjet a ani vylepšovat, i když bývá rooibos často ovoněný například vanilkou.

Zdroje: webmd.com, healthline.com