Zalejte slupky od jablek horkou vodou. Získáte zázračný čaj na zimní období

Faktem je, že slupek se často zbytečně zbavujeme. Pevné slupky jablek jsou nám často na obtíž. Stále se najde spousta lidí, kteří jablka před konzumací očišťují nejen od jádřince, ale také od slupek. Slupky jsou ale plné zdraví prospěšných látek, o které bychom neměli přijít.

Zdroje: www.recepty.cz, www.prostezdravi.cz

Proč stojí jablečné slupky za to?

Jablečné slupky nejsou jen obal jablka, právě slupky obsahují významný podíl vitamínů i minerálních látek. Lidé věnující se nízkokalorické dietě využívají z jablek pouze slupky, protože jsou z hlediska nutričního přínosu z jablka nevýznamnější. Obsahují vitamín C, ale také draslík, křemík, železo, hořčík i vápník. Zatímco zbytek jablka je pro takovou dietu zbytečně kalorický.

Jablka jsou u nás velmi oblíbená, ale často je zbavujeme slupky. Zdroj: Arina P Habich / Shutterstock

Slupky z jablek určitě nevyhazujte

Je jasné, že ne vždy se slupky hodí. Jablko jistě můžete sníst i se slupkami, ale do pečení už to není ono. Schovejte slupky, nasušte si je a udělejte si vlastní dobrý jablečný čaj. Takový čaj se používá k posílení imunitního systému, ale také například proti jarní únavě. Protože působí také na obranyschopnost, je vhodný i při nachlazení jako podpora léčby. Přináší úlevu a rozhodně pomůže také s hydratací. Jablečné slupky můžete použít samotné nebo do směsi. Výborné jsou v kombinaci s bezinkami, šípky či skořicí nebo také hřebíčkem.

Čaj ze sušených jablečných slupek

Abyste mohli slupky z jablek použít na čaj, nakrájejte je na co nejjemnější kousky či nudličky a nechejte usušit. Můžete si pomoci sušičkou na ovoce, ale sušte na maximálně 50 °C. Případně jen nechejte drobné kousíčky schnout v blízkosti radiátoru. Čím budou kousky jemnější, tím bude jejich použití na čaj lepší a rychleji také proschnou.

Čaj z jablečných slupek chutná a pomáhá proti únavě i nachlazení. Zdroj: Profimedia

Připravte si čaj z čerstvých

Čaj můžete připravit i z čerstvých jablečných slupek. Recepty na přípravu čaje z nesušených slupek se mírně liší. Především jde o to, zda budete slupky vařit, anebo je jen prohřejete na zhruba osmdesát stupňů. Příprava na nižší teplotu patrně zachová vyšší obsah přínosných látek. V obou případech je potřeba nechat čaj odstát. Měl by se louhovat alespoň 15 minut. Na slupky ze tří jablek bude potřeba třech šálků vody a dalšího koření podle chuti. Jablka jsou skvělá se skořicí nebo hřebíčkem, ale toho nedávejte moc, protože by byl čaj hořký. Na dochucení zvolte med nebo hnědý cukr, případně můžete ovonět čaj i kolečkem citrónu.

Jablečný čaj dochuttě citronem, medem i oblíbeným kořením. Zdroj: Impact Photography/Shutterstock.com