Čaj z listů ořešáku je skvělý pro cukrovkáře i na posílení cév. Málokdo to ví

Ořešák patří mezi stromy, kterých si v parku okamžitě všimnete. Málokdo ale ví, že tenhle „urostlý fešák“ má i léčivé schopnosti, které ocení nemocní na cévy či cukrovku.

Natrhejte si listy z ořešáku a uvařte si z nich čaj. Prospěje hlavně "cévařům" a "cukrovkářům". V Čechách se mu říká ořešák královský neboli vlašský. Svůj přídomek „vlašský“ zdědil po Italech (Vlaších), jejichž předkové tento strom přivezli do Evropy. Staří Římané si ořešáku skutečně cenili. Považovali ho za symbol plodnosti a jeho plody pomazávali medem a dávali novomanželům, aby měli hodně dětí. Ale nenechte se mýlit, to nejlepší nejsou z ořešáku jen jeho plody, tedy ořechy, ale také listy! Podle vědců obsahují glykosidy, flavonoidy, karotenoidy a aromatické éterické oleje, které dokážou léčit spoustu zdravotních neduhů. Jakých?

Na videu uvidíte, proč je dobré si uvařit čaj z ořešákových listů:

Listy jako všelék

Dá se říci, že listy ořešáku jsou multifunkční lék. Podporují činnost srdce, cév, zlepšují metabolismus a snižují hladinu cukru v krvi. Aby toho nebylo málo, pomáhají i při cukrovce. Jejich velkou devízou je, že obsahují látky, které napomáhají k regeneraci slinivky a tím pádem i ke snížení hladiny cukru v krvi. Což je dobrá zpráva pro cukrovkáře. Abyste mohli z jejich účinků co nejvíce profitovat, udělejte si pořádnou zásobu listů. Nasbírejte si košík listů a usušte je na tmavém a vzdušném místě. Ale pozor: Suché ořešákové lupení by mělo mít i po usušení svou původní barvu. Jakmile narazíte na hnědý kousek, vyřaďte ho. Sušenou drť pak uzavřete do sklenice a používejte celoročně třeba k vaření čaje.

Čaj z listů ořešáku zbaví tělo zánětů a vyčistí krev. Zdroj: Profimedia

Čaj, který vám uleví

Čaj z ořešáku si samozřejmě můžete připravit jak ze sušených, tak z čerstvých mladých listů. Stačí, když lžičku nadrcených listů spaříte 250 ml horké vody a necháte louhovat 10 minut. Zcezený čaj nechte vychladnout a popíjejte jeden šálek denně. Nápoj vyčistí krev, zmírní záněty a vyčistí cévy. A co víc – uleví i cukrovkářům, kterých každý rok rapidně přibývá. Pokud patříte mezi ně, šup k ořešáku na listí. Uleví vám!

Zdroje: www.vitalia.cz, ncbi.nlm.nih.gov