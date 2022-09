Čaj z ořešáku je skvělým čističem střev. Jak ho připravovaly naše babičky?

Znáte dobře ořešák? A víte, že krom plodů můžete využít i jeho listy? Ořešák totiž není zajímavý jen svými velkými plody skrývajícími chutný ořech, ale také léčivými účinky, které je určitě dobré znát. Čaj je skvělý pro očistu střev, ale i oplachy z ořešáku jsou výjmečně účinné.

Krásně rostlý a mohutný ořešák

Ořešák královský čili Juglans regia je prostě vlašský ořech. Je to majestátní strom, který je často symbolem odolnosti a životní energie. Ořešák běžně dorůstá do výšky 45 m a je to strom rozložitý a mohutný. Vyzdvihované jsou především ořechy, které patří mezi superpotraviny, ale pěstuje se i pro kvalitní dřevo či jako rostlina medonosná. Nicméně nejen ořechy, ale také listy ořešáků jsou podle vědců zajímavé, a to proto, že mají mnohé blahodárné účinky na lidské zdraví. Znáte je?

Nejen ořechy, ale také listy ořešáku jsou zdraví prospěšné. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

Ořechy i listy jsou přínosné pro naše zdraví

Pokud vás zajímají přírodní způsoby, jak se zbavit různých škůdců, parazitů či chorob, možná jste se už s používáním ořešáku setkali. Listí se totiž například doporučuje jako prevence výskytu čmelíků v kurníku u slepic. Lidem zase ořešák dříve pomáhal proti vším, ale to není zdaleka vše.

Listy ořešáku mají silné antimykotické a antibakteriální účinky, používají se zevně především na pokožku hlavy či kožní problémy, jako jsou akné či hnisavé rány a vyrážky.

Z ořešáku se však připravuje také tinktura, pálenka či čaj, který patří mezi nejjednodušší způsoby, jak vnitřně ořešák užívat.

Odvar z listí ořešáku poslouží při bolestech v krku. Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Čaj z listů ořešáku

Listy ořešáku se sbírají ideálně v červnu, ale můžete si je natrhat ještě i teď. Kromě oplachů a koupelí z nich můžete prostě jen uvařit čaj. Vrchovatou čajovou lžičku spařte horkou vodou a nechejte chvilku louhovat. Takový čaj vám pomůže s řadou problémů, ale především působí na pročištění střev a celého trávícího ústrojí. Čistí žaludek, játra i krev, používá se i při nechutenství. Pomůže také při bolesti v krku.

Čaj vám nevyhovuje a radši sáhnete po jiné bylině? Nevadí. Studený čaj použijte jako kloktadlo při bolesti v krku a zánětech v dutině ústní. Nebo si v něm namáčejte nohy, abyste regulovali pocení, plísně a zápach chodidel.