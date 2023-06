Co se stane s vaším tělem, když budete denně na lačno pít čaj z petržele

Petržel je lahodná zelenina, kterou používáme v kuchyni. Zkoušeli jste se ale někdy zamyslet nad jejími účinky na lidský organismus? Prozradíme vám, proč je dobré ji mít stále po ruce. Některé její účinky vás rozhodně překvapí!

Hladkolistá nebo kudrnatá, každá z nich má své kouzlo a dodá pokrmu nezaměnitelnou chuť. V minulosti byla petržel ceněna hlavně pro své zdravotní účinky, léčitelé a mastičkáři si byli moc dobře vědomi, jaký poklad třímají v rukou. Dnes jsou opěvovány hlavně její chuťové vlastnosti a její využití se tak přesunulo do kuchyně. Je to ale škoda. Voňavá nenáročná bylinka je totiž blahodárným elixírem zdraví.

Bylinky si snadno vypěstujete

Zásobu čerstvých bylinek se vyplatí mít vždy doma. Není nic krásnějšího, než si vytvořit malou jedlou voňavou oázu. Jak na to se podívejte na videu:

Nejen, že je budete mít k dispozici do vaření, zároveň si v nich vypěstujete i malou lékárničku. Bylinky pomáhají na nejrůznější neduhy a petržel mezi léčivky rozhodně patří.

Petržel je zdravotní zázrak

Petržel má co nabídnout. Zelená rostlinka v sobě ukrývá docela bohatou zásobu vitaminů a minerálů. Za zmínku stojí vitaminy A, K a C, přičemž každý z nich je jinak důležitý. Například vitamin K ovlivňuje správnou srážlivost krve a vitamin A oceníte při pobytu na slunci. je to prekurzor k beta karotenu a pomáhá pokožku chránit před slunečními paprsky. Kromě toho obsahuje draslík, ten zase ovlivňuje činnost srdce a tlak.

Pro pevnější kosti

Výhodná kombinace vitaminů, minerálů a antioxidantů činí z petržele velkého pečovatele o naše kosti, zpevňuje je a velmi příznivě ovlivňuje i tvorbu kostních buněk, osteoblastů, které mají na svědomí růst kostní tkáně. Díky vysokému obsahu vitaminu K se z petržele stává pomocník v prevenci zlomenin. Pokud tedy tuto bylinu se zelenými listy budete pravidelně konzumovat, posílíte tak svoje kosti a vyhnete se zlomeninám.

Díky vysokému obsahu retinolu má konzumace petržele příznivé účinky na kvalitu zraku. Zdroj: Shutterstock

Oči jako ostříž

O vitaminu A už zmínka byla. V souvislosti s tímto vitaminem můžeme hovořit i o kvalitě zraku. Retinol má blahodárné účinky na sítnici a výrazně pomáhá zrak udržovat v kondici. Pokud často a dlouho koukáte do počítače, trápí vás unavené oči nebo máte pocit, že váš zrak není, co býval, nekupujte doplňky stravy na zlepšení zraku, ale jezte petržel.

Petržel, aby dlouho vydržel

Toto úsloví je o síle petržele skutečně vypovídající. Nedávné studie prokázaly, že petržel obsahuje látky, jež chrání lidský organismus před vznikem nádorových buněk. Konzumace čerstvé bylinky nebo šťávy z ní je velmi dobrou prevencí před rakovinou prostaty. Pokud chcete uchránit mužskou část domácnosti před rizikem vzniku karcinomu, petržel v jídelníčku nesmí chybět.

Odvar z petržele zbaví organismus bakterií a plísní. Zdroj: Shutterstock

Čaj pro celkové zdraví

Zdravotním zázrakem je ale také čaj z petrželových listů. Bylinka má antibakteriální účinky. Výluh nebo čaj z byliny velmi příznivě ovlivňují vnitřní prostředí organismu. Zbavují zažívací trakt nežádoucích bakterií a plísní a celkově upravují zažívání. Jak tedy celkově posílit zdraví? Jednoduše, každý den si udělejte petrželový čaj a vypijte jej nejlépe nalačno. Polévkovou lžíci nasekané bylinky zalijte horkou vodou a nechte deset minut louhovat, sceďte a čaj vypijte. Nejen, že pomůžete uzdravit střeva, ale také nastartujete metabolismus.

Zdroje: www.youtube.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.healthline.com