Čaj z rýmovníku: Co se stane s tělem, když si ho zimě dáte každý den na lačno

Voní vám po bytě rýmovník? Začněte ho také používat. Právě teď je ideální čas, kdy si můžete čaj vychutnat každý den. Jak rýmovník léčí a co s vámi udělá?

Houževnatý rýmovník je bylinka do nepohody

Znáte rýmovník? Tu nezvykle dužnatou vytrvalou a nenáročnou bylinku, která si vesele roste skoro v jakékoli půdě i nepůdě, se zálivkou více či méně pravidelnou? Nevýhodou rýmovníku je snad jen to, že je to rostlina teplomilná a nezvládá teploty pod 10 °C. Nicméně její pěstování v domácích podmínkách je skutečně velmi prosté, a i začátečníkům roste velmi dobře. V teplých měsících, tedy zhruba po zmrzlých až do začátku podzimu, můžete rýmovník také letnit v květináči nebo zasadit do záhonu.

Jak je to s používáním rýmovníku?

Rýmovník lze používat čerstvý i sušený, ale pokud nemáte sušičku, pak vězte, že usušení dužnatých lístků trvá nekonečně dlouho. Z rýmovníku je výborný také sirup či med, které dobře přijímají i děti. Pro zevní užívání se hodí vyrobit si z něj mast.

Nejsnadnější je použití čerstvých listů, které jen stačí spařit vodou. Podívejte se na video. I když se má za to, že nejlépe tělo vstřebá zdraví prospěšné látky na lačno, není nutné toto doporučení striktně dodržovat.

Proč pít čaj z rýmovníku?

Vitální rýmovník je oblíbenou pokojovkou nejen díky své nenáročnosti na pěstování, také pro jeho jednoduché používání při nachlazení a dalších zdravotních problémech. Rýmovník totiž nepomáhá jen při rýmě, kašli či zánětech horních a dolních cest dýchacích.

Pravidelná konzumace rýmovníku pozitivně působí na srdce a snižuje krevní tlak, ale také ovlivňuje činnost dalších důležitých orgánů, jako jsou játra a ledviny, prý také pomáhá při žlučových kamenech. I když není známo, že by taková kúra měla vedlejší účinky, určitě je vhodné po měsíci užívání udělat několikatýdenní přestávku, než budete pokračovat.

Protizánětlivé účinky lze také využít na kožní problémy, konkrétně popáleniny, ekzémy a vyrážky, které lze léčit přiložením pomačkaného nebo naplocho rozříznutého listu.