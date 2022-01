Čaje, které slouží jako prevence Alzheimerovy choroby a podporují lepší myšlení

Alzheimer se zatím nedá vyléčit, ale jeho postup se dá alespoň mírnit posilováním činnosti mozku. Dokonce se dají tlumit i časté doprovodné jevy, jako jsou náladovost, úzkost a deprese. A právě to skvěle umí i některé byliny. Pijte z nich čaje, které vám pomohou podstatně snížit riziko mnoha neurodegenerativních onemocnění.

Alzheimerova choroba byla poprvé diagnostikována v roce 1907 a od té doby je předmětem řady studií. Nemoc se projevuje ztrátou nervových buněk, kdy mezi první příznaky patří zhoršení krátkodobé paměti, následované ochabováním kognitivních funkcí a změnami osobnosti. Nemoc nelze zcela vyléčit, v některých případech se však podařilo její postup zpomalit. Projevuje se různě a nemá přesné schéma degradace. Pokud není důsledkem genetické mutace v rodině, nedá se ani předpovědět.

Bylinky prospívají mozku

Zdraví lidského mozku pomáhá zlepšit řada bylinek a koření, které máte možná doma. Některé z těchto rostlin byly studovány z hlediska jejich účinků na Alzheimerovu chorobu, zatímco u jiných byly testovány jejich pozitivní účinky na podporu a zlepšení poznávacích schopností, mentálních činností nebo procesů zapojených do myšlení, porozumění, učení a zapamatování.

Rozmarýn (rosmarinus officinalis)

Víte, že i pouhopouhé přivonění k rozmarýnu může stačit ke zlepšení paměťového zdraví? Je to tak a platí to zejména o potenciální paměti. Proto si této výhody užívejte a pěstujte rozmarýn celoročně doma na parapetu. A určitě pijte i rozmarýnový čaj. Dejte jednu čajovou lžičku sušeného nebo jednu větvičku čerstvého rozmarýnu do šálku vroucí vody asi na pět minut, poté sceďte a můžete popíjet.

Šalvěj obsahuje sloučeniny, které mohou být prospěšné pro kognitivní a neurologické funkce. Zdroj: shutterstock.com

Šalvěj (Salvia officinalis)

Šalvěj dokáže zlepšit poznávací schopnosti a pomoci tak při léčbě Alzheimerovy choroby. Výzkumný přehled publikovaný v roce 2017 ve skutečnosti naznačuje, že šalvěj obsahuje sloučeniny, které mohou být prospěšné pro kognitivní a neurologické funkce. Tato bylinka pomáhá blokovat destruktivní enzym, který napadá paměť. Popíjejte tedy nejen šalvějový čaj, ale zkuste si šalvěj přidávat i do jídla. Výborně dochutí pečené kuře, rajčatovou omáčku, mnohé polévky i fazole.

Meduňka (Melissa officinalis)

Meduňka byla používána po staletí, aby pomohla léčit a předcházet demenci. Studie naznačují, že může stimulovat receptory v mozku, které pomáhají přenášet nervové signály acetylcholinu. Rovněž se vědci domnívají, že meduňka je mimořádně účinná v boji proti ničivému enzymu, který způsobuje tolik zmatku na paměťové části mozku.

Kočičí dráp (Uncaria tomentosa)

Rostlina, která má výbornou schopnost rozšiřovat krevní cévy, což je obzvláště příznivé pro všechny, kteří trpí mozkovou dysfunkcí. Kočičí dráp pomáhá zvýšit tok krve do mozku, a tím úspěšně snižuje vliv Alzheimerovy choroby na pacienty.

Kočičí dráp pomáhá zvýšit tok krve do mozku. Zdroj: shutterstock.com

Americký a Asijský ženšen (Panax ginseng)

Asijský ženšen je již velmi dlouho používán v ayurvédské a tradiční čínské medicíně, protože značně zlepšuje paměť. Mnohé studie prokázaly, že výtažky z amerického ženšenu podstatně snižují buněčnou smrt spojenou s Alzheimerovou chorobou u zvířat. Zatímco ženšen by neměl být užíván po dlouhou dobu, můžete si ho užít v cyklu, a to jako výborný čaj, nebo si jej sem tam přihoďte do jídla.

Jinan dvoulaločný (Ginkgo Biloba)

Tento statný strom s rozložitou korunou je známý svými neobvykle tvarovanými jasně zelenými listy, které jsou rozděleny zářezem na dva výrazné laloky. A právě v nich je nejvíce vzácných látek, které skvěle pomáhají zlepšovat tok krve a kyslíku. Proto se z nich získává vzácný extrakt, který se často používá ke zlepšení zdraví a fungování mozku, a to i u pacientů, kteří trpí demencí nebo právě Alzheimerovou chorobou. Ginkgo také dokáže neutralizovat volné radikály v mozku, a tím zabránit dalšímu poškození mozkových buněk.

Kurkuma také dokáže zlepšit zdraví mozku. Zdroj: shutterstock.com

Kurkuma (Curcuma Longa)

Indický šafrán, indický zázvor, jianghuang v překladu „žlutý zázvor“, jsou další názvy pro indické koření pocházející z oddenku rostliny kurkumy dlouhé. Obsahuje sloučeninu zvanou kurkumin, která má skvělé antioxidační a protizánětlivé účinky. Jde o dva důležité faktory, které prospívají celkovému zdraví. Kurkuma také dokáže zlepšit zdraví mozku a odvrátit Alzheimerovu chorobu tím, že vyčistí mozek od beta-amyloidu (proteinového fragmentu). Je známo, že nahromadění beta-amyloidu tvoří mozkové plaky související právě s touto nemocí. A navíc kurkuma účinně brání rozpadu nervových buněk v mozku.

Zdroje: www.bylinkopedie.cz, www.verywellmind.com, www.ordinace.cz