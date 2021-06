5 nejlepších hubnoucích čajů. Možná je máte v kuchyni a vůbec o tom nevíte

Léto je tu a většina z nás se snaží zhubnout ještě nějaké to kilo, aby v plavkách na koupališti či u moře vypadala co nejlépe. Jak ale na to? Možná se budete divit, ale pomohou vám čaje, které si můžete připravit doma, je to naprosto snadné. Vyzkoušejte je tedy i vy!

Jistě znáte namíchané čajové směsi na hubnutí, které si můžete koupit v supermarketu i lékárně, pamatujte ale, že nejsou vždy tak účinné, jak se na první pohled mohou tvářit. Lepší je vyzkoušet osvědčené kombinace bylinek, které podporují v těle ty správné procesy vedoucí ke snižování váhy.

Zelený čaj

Jak víte, zelený čaj zdraví prospívá. Nejen, že povzbuzuje mysl, ale také má blahodárné účinky na váš metabolismus. Nesmíte to však s jeho pitím přehánět. Ideální variantou zeleného čaje je matcha ve formě prášku. Ten se totiž nelouhuje a konzumují se celé čajové lístky. Jeden šálek tak odpovídá účinkům deseti šálků klasického zeleného čaje. Matcha navíc obsahuje katechin, který je vhodný pro hubnutí.

Mátový čaj

Máta má mnoho blahodárných účinků pro tělo i mysl. Zklidňuje, pomáhá proti stresu a se spánkem. Skvělá je také při hubnutí. Zahání chuť na sladká a nezdravá jídla. Je to díky její chuti a vůni. Proběhl dokonce průzkum, při kterém bylo zjištěno, že lidé, kteří pravidelně inhalovali esenciální oleje z máty, zhubli dvě kila za měsíc. I lepší spánek a méně stresu se samozřejmě podepíše na lepší postavě.

Zázvorový čaj

Zázvor není jen lékem na chřipku a nachlazení, umí si poradit i s kilogramy navíc. Podporuje krevní oběh a napomáhá regulaci cukru, což je super při udržování tělesné váhy. Také prodlužuje pocit sytosti.

Čaj oolong

Pokud jste o tomto čaji ještě nikdy neslyšeli, nic si z toho nedělejte. Není příliš známý, ale o to je účinnější. Obsahuje velké množství gama-aminomáselné kyseliny, která má pozitivní vliv na lidský organismus. Snižuje stres, napětí, krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Dále zlepšuje koncentraci a zbavuje bolesti hlavy. Vzhledem k tomu, že má v sobě i katechiny, které se také nachází v zeleném čaji, působí stejně jako on a podporuje odbourávání tuků.

Čaj z kombuchy

Kombucha je takový malý zázrak. Jde o směs černého, zeleného čaje a cukru, která je fermentovaná mikroorganismy a kvasinkami. Obsahuje vitamín B, antioxidanty a probiotické bakterie. Ty dokáží nejen snížit počet kalorií, ale také ovlivňují hormony, které souvisí s chutí k jídlu a ukládáním tuků. I kyselina octová, kterou obsahuje, je osvědčeným pomocníkem při hubnutí.