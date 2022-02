Bylinkové čaje na dnu a revma

Ačkoli se dna i revma týkají kloubů, jsou to zcela rozdílná onemocnění. Mají jiný původ, symptomy a také léčba je jiná. Naučte se bojovat s bolavými klouby, i bylinky vám pomohou jako podpůrná léčba či úleva při bolestech. Bylinné čaje vám udělají dobře, zlepší průběh záchvatu či pomohou jako prevence.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, cs.wikipedia.org, www.prozeny.cz

Co je dobré vědět, než si dáte čaj na revma?

Revmatická onemocnění jsou zánětlivá. Průběh, symptomy a bolesti ovlivňují potraviny, které konzumujeme. Stejně jako dnu, i revmatismus ovlivňuje příjem bílkovin a potravin obsahujících purin. Revmatismus je autoimunitní onemocnění, během kterého vzniká chronický zánět. Revmatické příznaky jsou nejen bolest, ale také ztuhlost kloubů, a to především ráno, ale také otoky kloubů. Typickým projevem jsou necitlivost a brnění rukou, zdlouhavé hojení kloubů, ale také viditelné změny na kloubech a kůži.

Bylinkou, která může pomoci při problémech s klouby, je kopřiva dvoudomá. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutterstock.com

Revmatické čaje jsou nejčastěji směsi bylin

Bylinkové čaje vhodné pro revmatická onemocnění bývají často směsi sušených rostlin, které působí protizánětlivě, močopudně, ale také tiší bolest. Konkrétní směsi lze vyrobit z 25 g kopřivy, 50 g listu černého rybízu a 25 g tužebníku jilmového. Dvě lžičky této směsi spařte šálkem vody a nechejte louhovat alespoň čtvrt hodiny. Tento čaj se používá při akutních problémech dvakrát až třikrát denně.

Nebo ochutnejte jinou směs: Litr nápoje připravíte z horké vody a dvou lžic směsi z 20 g břízy, 10 g kořene lopuchu plstnatého, 10 g rdesna ptačího, 5 g echinacey čili třapatkovky.

Třapatka je název zastaralý. Správnější je třapatkovka neboli echinacea. Zdroj: shutterstock.com

Kúry při revmatických zánětech

Na revmatické obtíže pomáhá také brusinka. Povařte 10 minut 20 až 50 g brusinek zhruba v jednom šálku vody. Konzumujte během celého dne, jak vodu, tak i samotné povařené brusinky. Brusinková kúra má smysl pouze z dlouhodobého hlediska při pravidelném a poctivém užívání.

Bylinkáři doporučují při projevech revmatu také jablečnou kúru. Kdy jídelníček z velké části sestává právě z jablek. Také jablečný mošt pomáhá při bolestivých projevech revmatismu, ale také dny.

Čaje z bylin pomohou i proti dně

Dna je sice spojována s nadměrnou konzumací masa a alkoholu i otylostí, nicméně je to onemocnění dědičné, které souvisí s metabolizmem. Člověk trpící dnou má vyšší obsah kyseliny močové a solí v krvi. Uráty, respektive soli a kyselina močová se začnou usazovat v těle a působit bolest i svědění. Nejčastější a typickým projevem dny je bolestivý palec u nohy. Bolestivé klouby, ale také svědění kůže a tvrdé bulky na uších, prstech rukou a nohou, se nejvíce projevují v záchvatech, které následují nejčastěji po konzumaci potravin obsahujících purin. Ten je nejen obsažen v absolutní většině mas, a to i bílých, ale také v některé zelenině či houbách. Záchvat přichází nečekaně a bývá nesmírně bolestivý.

Libeček lékařský můžeme využít čerstvý i sušený. Zdroj: beta7 / Shutterstock.com

Bylinné čaje pomáhající při dně

Bylinné čaje a přírodní léčba jsou tedy vhodným doplňkem, ale dnu nejvíce ovlivňuje jídelníček. Proti dně nabízí bylinkáři vodu z přes noc macerovaných semen celeru, ale také čerstvou celerovou šťávu.

Oblíbený je také libeček, který lze používat do jídel jako zelené i sušené koření a lze jej přidat i do čajových směsí. U libečku pozor na to, že je velmi aromatický a ve velkém množství může vadit.

Kopřivový čaj pomůže tělu zbavit se kyseliny močové, ale než jej začnete používat pravidelně, přesvědčte se, že vám nezhoršuje alergie.

Vhodný je také kořen pampelišky, ale i další čaje, které jsou vhodné k detoxikaci čili pročištění krve. Stejně tak lze doporučit močopudné byliny, ale důležité je věnovat pozornost také dobrému pitnému režimu.

Pampeliškový kořen pomáhá i při dně. Zdroj: sonja toben / shutterstock.com

Kúra při záchvatu dny

Při akutním záchvatu dny se také doporučuje konzumace velkého množství třešní či višní. Aniž by bylo jasné, jak toto drobné ovoce od příznaků dny pomáhá, je osvědčeným "lékem", který si naordinujete s radostí, ale až začátkem léta.

Třešně jsou oblíbeným letním ovocem Zdroj: Profimedia