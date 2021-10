Čaje, které vás zbaví kil: Odvodňují tělo a umí i nastartovat hubnutí

Nafouklé břicho, celulitida nebo objemné kotníky nemusí značit, že máte nadměrné množství podkožního tuku. Pokud se navíc snadno zapotíte, s největší pravděpodobností váš organismus zadržuje vodu. Jaké čaje vám pomohou s odvodněním?

Se zadržováním vody mají problém především ženy. Mohou za to hormony a tzv. premenstruační syndrom. Obecně ale existují dva typy nadměrného zadržování tekutin. Generalizovaný edém se vyznačuje otoky po celém těle. Lokalizovaný edém se objevuje především na končetinách, ale také na obličeji. Pokud jsou navíc poškozeny lymfatické cesty, může nastat tzv. lymfedém. Při tomto druhu lokalizovaného edému se tekutina hromadí v místě přerušení lymfatického systému. Problém se projevuje silnou únavou, změnou barvy kůže, silně oteklou končetinou a eventuální deformitou postižené oblasti.

Příčiny zadržování vody

Mezi nejčastější příčiny kromě hormonálních výkyvů patří nezdravá strava, nedostatek pohybu, nadváha, nedostatek tekutin a draslíku, užívání hormonální antikoncepce a choroby jater, ledvin či srdce.

Máte podezření, že váš organismus nadměrně zadržuje vodu? Zkuste si udělat jednoduchý test. Zdroj: AppleDK/Shutterstock.com

Test na zadržování vody

Máte podezření, že váš organismus nadměrně zadržuje vodu? Zkuste si udělat jednoduchý test. Stiskněte kotník nebo lýtko palcem. Vyvíjejte pomalý, ale stálý tlak. Je-li otok přítomen, na kůži se objeví brázdy podobné těm, které vidíte na prstech, když jste dlouho ve vodě. „Vzbudíte-li se po proflámované noci, kdy jste vypili nejednu sklenku alkoholu a snědli horu chipsů a jednohubek, s pomačkanou a oteklou tváří, není to sice v pořádku, ale je to obrázek přirozené reakce vašeho těla na celonoční přísun jedů. Pokud se však stává častěji, že vám do rána neodezní otoky nohou, v noci jste se budili kašlem, museli jste si podestlat polštář a k ránu máte oteklá víčka, měli byste se vydat k lékaři,“ vysvětluje praktická lékařka Vlasta Plachá z Polikliniky na Národní v Praze.

Jak tělo odvodnit

Pokud máte se zavodněným organismem problém, je nutné změnit životní styl. Hlídejte si dostatečný příjem tekutin, omezte konzumaci alkoholu a průmyslově zpracovaných potravin. Zkuste méně solit a dejte si pozor na skryté zdroje soli, jako jsou například uzeniny, ale také pečivo. Choďte na pravidelné procházky a jednou týdně si dopřejte saunu. Vyplavíte tak z těla spoustu toxinů a vodu. S odvodněním pomáhají také různé bylinky, ze kterých si můžete připravit odvar.

Čaje na odvodnění

Odvodňovací čaj může být jednodruhový nebo si bylinky smíchejte dohromady dle chuti a připravte si svou speciální směs.

Zelený čaj má antioxidační účinky, brání vzniku zánětu v těle a zlepšuje náladu. Zdroj: taa22 / Shutterstock.com

Kopřiva

Královna mezi léčivkami má diuretické účinky, čistí krev a pomáhá se správnou látkovou výměnou. Mimo čaje si můžete připravit i lázeň, do které si ponořte nohy.

Pampeliška

Kořen smetanky lékařské přispívá k detoxikaci jater, stimuluje látkovou výměnu a působí močopudně.

Brusinky a borůvky

Tyto bobule příznivě působí na močové cesty a pomáhají s detoxikací organismu. Snižují také cholesterol a tuk v krvi, takže napomáhají hubnutí.

Svízel přítula

Nenápadná bylinka podporuje činnost lymfatického systému a pomáhá s premenstruačním syndromem. Váže na sebe vodu, takže působí i močopudně.

Zelený čaj

Známý čaj má antioxidační účinky, brání vzniku zánětu v těle a zlepšuje náladu. Zrychluje metabolismus, a tak umožňuje tělu lépe spalovat tuky.

Zdroj: www.mojezdravi.cz, www.idnes.cz