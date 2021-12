Které čaje jsou vhodné pro krevní skupinu A?

Bez šálku oblíbeného čaje si nedokážeme představit den. Ať je zelený, černý, ovocný nebo bylinkový, má nezanedbatelné účinky na zdraví. Víte však, jaké čaje je vhodné pít, pokud máte krevní skupinu A?

Krevní skupina typu A vznikla před 25 000 až 15 000 lety v době, kdy se z lovce a sběrače stal člověk - zemědělec. Tuto dobu lze nazvat Velkou stravovací revolucí. Změny v každodenním jídelníčku a životním prostředí vedly k novým mutacím v trávicím traktu. Lovec a sběrač ztratil schopnost trávit stravu masožravců. Proto majitelům krevní skupiny typu A vyhovuje především vegetariánský životní styl. „Áčka" mají citlivou zažívací soustavu, ale dobře se adaptují na novou stravu a změny prostředí. Stres nejlépe odbourávají meditací nebo klidným cvičením. K udržení štíhlosti potřebují rostlinnou potravu.

Čaje pro krevní skupinu typu A

Naturopatický lékař Dr. Peter J. D'Adamo považuje bylinné čaje za prostředek, kterým lze bojovat s přirozenou slabostí organismu. Jednotlivé bylinky rozděluje na velmi prospěšné, neutrální a zakázané. Poslední zmiňované by se měly užívat s vetší opatrností, pokud možno se jim vyhnout nebo v případě potřeby omezit množství a dobu užívání.

Naturopatický lékař Dr. Peter J. D'Adamo považuje bylinné čaje za prostředek, kterým lze bojovat s přirozenou slabostí organismu. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutterstock.com

Zakázané bylinky

Mezi zakázané byliny, kterým by se lidé s krevní skupinou A měli vyhnout, patří jetel luční, kajenský pepř, reveň, šťovík a vlákna kvetoucí kukuřice.

Velmi prospěšné bylinné čaje

Dlouhodobé zdraví a vitalitu by vám měly přinést čaje z bylin jako jsou aloe, americký jilm, heřmánek, hloh, kozlík lékařský, ostropestřec mariánský, pískavice řecké seno, třapatka, třezalka, vojtěška a zelený čaj. Bylinky můžete kombinovat dle chuti. „Jakýkoliv bylinný čaj by se neměl užívat denně více jak 6 týdnů, potom by se měla udělat alespoň 14 denní pauza, ve které si můžete užívat jiný bylinný čaj. Je to z důvodu, že za tuto dobu si lidský organismus navykne na určitou bylinu a bere jí jako každodenní samozřejmost, takže vlastně už nemusí léčit. Za druhé je nebezpečí vzniku alergie na některou látku," radí MUDr. Jan Miklánek.

Aloe

Aloe vera obsahuje polysacharid acemanán, který při vnitřním požití aktivuje imunitní systém, chrání buněčné membrány a působí antibakteriálně, antivirálně a antimykoticky. Pravidelná konzumace čaje zaručuje zdravou funkci trávícího systému, zajišťuje celkově dobrý duševní i fyzický stav a také může snížit riziko nádorových onemocnění.

Americký jilm

Kůra jilmu je bohatá na antioxidanty, minerály a vitamíny. Pomáhá zklidnit podrážděný žaludek a urychluje hojení. Díky obsahu slizové hmoty poskytuje úlevu od bolesti v krku, od zácpy a zmírňuje pálení žáhy. Jilm je také velmi prospěšný při léčbě dermatitidy.

Heřmánek

Heřmánek je jednou z nejprozkoumanějších bylin. Zklidňuje mysl, usnadňuje usínání a prohlubuje spánek. Bojuje také proti chřipce a nachlazení, tlumí křeče, bolest a celkově posiluje imunitu. Je vhodný i na vnější užití. Čistí a projasňuje pleť. Vlasy zbavuje lupů a dodává jim lesk.

Hloh

Hloh patří mezi trnité keře s bohatým rozvětvením. K léčebným účelům se používají plody a listy. Bylina obsahuje flavonoidy, známé svými antioxidačními účinky. Aminopuriny regulující krevní oběh a třísloviny, jež jsou antibakteriální a posilují imunitní systém. Hloh podporuje celý kardiovaskulární systém a snižuje krevní tlak. Je považován za přírodní antidepresivum.

Kozlík lékařský

Této bylince se říká přírodní valium. Má prokázané sedativní účinky, tlumí pocit úzkosti a navozuje klidnou mysl, čímž podporuje kvalitnější spánek. Pomáhá také lidem s ADHD, obsedantně-kompulzivní poruchou a se syndromem neklidných nohou. Mimo jiné upravuje zažívání, pozitivně působí na kardiovaskulární systém a zlepšuje kognitivní funkce.

Ostropestřec mariánský

Ostropestřec je velmi silný antioxidant podporující lidskou imunitu. Pomáhá s očistou jater, regeneruje jaterní buněčné pletivo, podporuje tvorbu a distribuci žluči a příznivě ovlivňuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Užívání ostropestřce mariánského je velmi bezpečné. Nejúčinnější je konzumace pomletých semen nebo nálev připravený do 40 °C.

Pískavice řecké seno

Tato bylinka je vhodná pro kojící, jelikož pomáhá s tvorbou mléka. Při přenášení také může vyvolat porod. Pískavice se doporučuje při zažívacích obtížích, zabraňuje nadýmání, srovnává hladinu cukru v krvi, pomáhá odbourávat nežádoucí cholesterol, urychluje hojení ran a zvyšuje mužské libido.

Třapatka

Třapatkovka nachová neboli echinacea je antibakteriální a antivirová, čistí krev, zlepšuje obranyschopnost a hojí rány. Urychluje léčbu při nachlazení, chřipce, bolestech v krku nebo při zánětu dutin či průdušek. Pomáhá také při hojení kožních problémů, jako jsou lupénka, ekzémy a akné. Třapatka by se měla užívat maximálně 14 dnů. Pak je nutné udělat minimálně 14 denní pauzu.

Třezalka tečkovaná

Třezalka je považována za přírodní antidepresivum. Podporuje duševní rovnováhu a pomáhá při nespavosti. Přispívá také ke správné funkci krevního oběhu a snižuje potíže s játry a žlučníkem. Jelikož potlačuje účinky některých léků, její užívání by mělo být konzultováno s lékařem.

Třezalka je považována za přírodní antidepresivum. Zdroj: Shutterstock.com / Iva

Vojtěška

Tolice vojtěška omezuje pocit hladu a pomáhá tak při redukci hmotnosti. Snižuje hladinu cukru v krvi a zabraňuje nežádoucímu usazování cholesterolu. Bylinka posiluje imunitu, bojuje proti zánětům, urychluje hojení ran a zvyšuje kvalitu pleti, nehtů a vlasů.

Zelený čaj

Zelenému čaji se připisují až zázračné účinky na zdraví. Obsahuje množství prospěšných látek, jež mají schopnost podporovat spalování tuků, chránit svalovou hmotu před poškozením, posilovat imunitní systém a chránit tak před infekcemi. Pravidelné užívání snižuje riziko srdečních chorob a hladinu cholesterolu. Zelený čaj má mimo jiné protizánětlivý účinek. Díky tomu zpomaluje stárnutí organismu.

