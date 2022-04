Které čaje stimulují mozek a jsou prevencí Alzheimerovy choroby?

Mozek, ale i ostatní orgány, je zapotřebí opečovávat. Není nic jednodušího, než začít s prevencí už teď, protože někdy „pak", už by mohlo být moc pozdě.

Alzheimerovou chorobou trpí v České republice přes 160 000 lidí, ale vzhledem k nelehké diagnostice tohoto onemocnění se předpokládá, že nemocných je mnohem více, jen se ještě nemoc u těchto jedinců neodhalila. Podle lékařů je důležitá primární prevence, která se soustředí zejména na zdravé stravování a pohybovou aktivitu. Říkáte si: „Mně už nepomůže nic.“? Chyba, naopak! Na změnu není nikdy pozdě.

Přesné příčiny této nemoci nám ještě nebyly zcela odhaleny. Alzheimer se zaměřuje spíše na ženy než muže, přichází ve vyšším věku, ale výjimkou není ani čtyřicátník.

Prevence je základ. To platí i u demence. Zdroj: Profimedia

Jak snížit riziko demence

Jak už jsme se zmiňovali na začátku článku, je potřeba se zasoustředit na primární prevenci.

Zdravé stravování – samozřejmostí je dodávat tělu přísun zdravých potravin, které mozek i tělo aktivují. Snažte se vyhýbat tučným a konzervovaným výrobkům s velkým množstvím soli. Vynechejte i vysoký příjem cukrů a nasycených tuků.

Fyzická aktivita – nejen, že si snáze udržíte štíhlou linii, ale snížíte tak i riziko vysokého tlaku nebo rozvinutí cukrovky druhého typu. V neposlední řadě fyzická aktivita snižuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby.

Zdravé srdce – k rozvoji demence přispívají nemoci jako cukrovka, vysoký krevní tlak nebo cholesterol či obezita. Proto udržujte své srdce zdravé a plné života, aby se tyto nemoci u vás zbytečně neprojevily.

Aktivace mozku – nabídněte své hlavě neustálý přísun nových aktivit. Nemyslíme jen křížovky a sledování vědomostních soutěží. Objevujte to, co vás baví. Chcete se naučit základy japonštiny nebo se naučit tančit? Jděte do toho, protože to je přesně ta správná cesta ke zdraví mozku!

Brahmi

Bakopa drobnolistá je plazivá rostlina bez zápachu, která se hojně využívá v Ajurvédské medicíně. Má zázračné účinky na mozek a zajišťuje i vnitřní pohodu člověka. Nálev má sice nahořklou chuť, ale v kombinaci s medem se popíjet dá bez většího přemlouvání. Po 12 týdnech na nějakou dobu brahmi vynechejte.

Koriandr

Koriandr a jeho typická chuť nelahodí každému. Doporučuje se při průjmech, má zklidňující účinky, čistí játra, pomáhá při kašli a využití najde i při bolestech kloubů. Tato bylinka ale kladně ovlivňuje i naši nervovou soustavu!

Mangostan

Jedná se o exotické tropické ovoce, ze kterého se vytváří extrakt v podobě prášku, ale na trhu seženete i čaj. Má mnoho pozitivních účinků, například podporuje imunitní systém, snižuje hladinu cukru v krvi, podporuje hubnutí, má antioxidační a protizánětlivé účinky. Snižuje i zánět mozku, podporuje jeho zdraví a předchází poklesu kognitivních funkcí.

mangostan Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Další čaje stimulující mozek

ženšen

gotu kola

ginkgo biloba

šalvěj lékařská

maca (peruánský ženšen)

rozmarýn

kočičí dráp

Zdroje: www.alzheimer.cz, www.szu.cz