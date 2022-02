Které čaje byste měli pít teď v zimě a proč?

Nejnepříjemnější počasí je těsně nad nulou, když vám zalézá za nehty. Na tom se asi shodneme všichni. V ten okamžik vám nachystaný hrníček s čajem přijde jako dar z nebe! Jaký čaj vás pořádně zahřeje?

Po dlouhé zimní procházce nebo jen po cestě z práce promrznete raz dva a těšíte se domů do teplíčka. A na to, jak se zachumláte na gauči pod deku se šálkem čaje v ruce. Dáte přednost bylinkám, které vás dokážou vnitřně rozhicovat, anebo raději plné chuti ovocných variací? Poradíme, jaké zimní čaje jsou ty nej.

Čaj má úžasnou schopnost nás krásně prohřát. Zdroj: LightField Studios/Shutterstock.com

Zázvor

Nejspíš nejznámější variantou čaje na zahřátí je ten zázvorový. Zkuste si doma připravit nakládaný zázvor, ze kterého si nemusíte dělat jen čaj. Sežeňte si kořen zázvoru (cca 10 cm) a opatrně ho očistěte. Dále budete potřebovat dva větší BIO citrony. Pokud je neseženete, vezměte ty obyčejné a nechte je koupat asi 15 minut ve vlažné octové vodě – poměr octu a vody stačí 1:9 - a poté citrony omyjte vodou. Tím citron alespoň částečně zbavíte pesticidů. Zázvor a citron můžete nakrájet na tenká kolečka, vyskládat do sklenice a zalít medem nebo citron se zázvorem rozmixovat a zalít medem. Sklenici s vytvořeným elixírem nechte v lednici 3 dny odpočinout, pak už stačí konzumovat jen tak na lžičce nebo ve formě čaje, kdy se dává do hrníčku jedna vrchovatá lžička a zalije se horkou, ale ne vařící vodou. Otevřená sklenička by se měla spotřebovat do týdne.

Med, citron a zázvor. Elixír, který posílí imunitu a zahřeje. Zdroj: Profimedia.cz

Další čaje, které vás zahřejí

Lípa – prohřeje, je vhodná i při nachlazení

– prohřeje, je vhodná i při nachlazení Heřmánek – prohřeje, podporuje pocení

– prohřeje, podporuje pocení Kopřiva – prohřeje, má pozitivní účinek na močové cesty, snižuje krevní tlak

– prohřeje, má pozitivní účinek na močové cesty, snižuje krevní tlak Lékořice – prohřeje, vhodná při nachlazení, na bolestivou menstruaci, pozitivní vliv má i na lidi s nízkým tlakem

– prohřeje, vhodná při nachlazení, na bolestivou menstruaci, pozitivní vliv má i na lidi s nízkým tlakem Rooibos – čaj bez kofeinu, který prohřeje a obsahuje velké množství antioxidantů

Je libo domácí pečený čaj?

Domácí výrobek potěší snad každého. Jestli se vám do toho nechce z důvodu pracnosti, rychle si to rozmyslíte, protože vás žádné složitosti nečekají! Hurá do toho a věřte, že až budete mít skleničky s hotovou směsí vyskládané na kuchyňské lince, budete rádi, že jste se do toho pustili. Ovoce na přípravu čaje může být čerstvé, mražené i konzervované.

Do pečeného čaje lze dát i mražené ovoce. Zdroj: igorsm8/Shutterstock.com

Budete potřebovat 2 kg ovoce (např. jablka, hrušky, švestky, pomeranče, citron, kiwi, bobuloviny, atd.), 1 kg cukru krupice, 2 citrony, cca 8 hřebíčků, pár hvězdiček badyánu (pokud máte rádi), skořici dle chuti.

Ovoce omyjte, pokrájejte na menší kousky a vše naházejte do plechu či pekáče. Přidejte všechno koření, vymačkejte na směs ovoce citrony, promíchejte a navrch vysypte cukr. Celou tuto nachystanou nádheru vložte do vyhřáté trouby na 250 °C a po 10 minutách do pekáčku přilijte 200 ml vody (pro zajímavější chuť lze nahradit rumem či ovocnou šťávou). Po zředění vložte ještě na 10 minut do trouby. Někdo peče i déle, záleží na vás. Až se vám konzistence bude líbit, plňte do čistých skleniček, které na půl hodiny otočte dnem vzhůru. Víčka by se vám měla přichytnout.

Do hrníčku se dávají 2 – 3 lžičky pečeného čaje, samozřejmě si ho dolaďte dle libosti, ale věřte, že vás rozhodně zahřeje!

