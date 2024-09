Zvýšená frekvence říhání (lékaři odborně říkají eruktace), je přirozená obrana organismu před nadměrným hromaděním vzduchu v žaludku. Tento stav může mít několik příčin, od snadno odstranitelných, až po takové, které vyžadují zásah lékaře. Které to jsou?

Ať už se přebytečný vzduch v žaludku objevil z jakéhokoliv důvodu, tělo se jej bude snažit zbavit. Čím více vzduchu, tím častěji bude docházet k říhání. Jde tedy o to, abychom odhalili původ tohoto problému a hlavně abychom jej také dokázali odstranit.

Na počátku tohoto snažení by mělo být zamyšlení nad životním stylem a stravovacími návyky. Pokud nenajdete žádné velké závady, raději se dojděte poradit s lékařem.

Přestaňte zbytečně polykat vzduch

Co tedy může být konkrétní příčinou většího obsahu vzduchu v žaludku, a tím i říhání? Jednou z těch nejčastějších je takzvaná aerofagie. Nemusíme se lekat, nejde o žádnou závažnou chorobu, ale o zcela zbytečné polykání vzduchu.

K tomu dochází třeba v případě, že jíme příliš rychle a spolu s jídlem se do zažívacího traktu dostává také vzduch. Stejně tak může být příčinou nadměrná konzumace perlivých nápojů, ale i žvýkání žvýkaček. A řešení? Jednoduché: zpomalte při jídle, vyhněte se syceným nápojům a zapomeňte na žvýkačky…

Netrpíte alergií?

Když nepomůže první rada, bude na čase zamyslet se nad možnými dalšími příčinami. Může jít například o potravinovou intoleranci, tedy vlastně alergii na některé složky našeho jídelníčku. Zkuste tedy postupně na několik dní vynechat mléčné výrobky a potraviny s umělými sladidly. Jestliže se vše vrátí do normálu, jste u cíle hledání.

Zbavte se stresu

Možná dobře jíte, nejste na nic alergičtí, ale přesto říháte častěji, než je běžné. Na vině, jako ostatně u mnoha dalších zdravotních problémů, může být stres, únava a nervozita. Takové stavy nikomu nedělají dobře a navíc mohou vést i k nadýmání.

Všimli jste si někdy, jak v kritických situacích naprázdno polykáte? Pak jste se dobrali možného důvodu vašeho problému. Navíc psychika ovlivňuje veškeré procesy v těle, a tedy i trávení. Možným řešením, i když rozhodně ne jednoduchým, je najít si takový životní styl, který bude k vaší psychice ohleduplnější.

close info Geber86 / Shutterstock zoom_in Stres si vybírá daň na našem zdraví a může také za častější říhání

Co je to reflux?

Ne všechny příčiny intenzivnějšího říhání ale můžeme odstranit “svépomocí”. Jsou tady ještě některé zdravotní důvody, s nimiž je třeba svěřit se do lékařské péče. Jedním z nich je gastroezofageální refluxní choroba, jednoduše označovaná jako reflux.

Ta je způsobena ochabnutím horního svěrače žaludku, takže se může kyselina ze žaludku dostat zpět do jícnu. Následkem je nejen pálení žáhy, ale také právě časté říhání. Jde-li skutečně o tuto diagnózu, lékař pravděpodobně naordinuje léky na snížení kyselosti v žaludku a poradí s jídelníčkem.

Pozor na bakterie

Na závěr je podle lékařů také třeba upozornit na možnou infekci Helicobacter pylori, která je známá jako původce žaludečních vředů. To ale nemusí být jediný projev její přítomnosti v těle, kromě toho se může objevit nadýmání, bolesti v žaludku a již zmíněné říhání. Při podezření na takový stav neváhejte navštívit svého lékaře, který po ověření patřičnými testy nasadí antibiotika.

Pokuste se o nápravu

Časté říhání není ničím příjemným a ve společnosti může dojít k trapným okamžikům. Proto, a hlavně pro udržení dobrého zdravotního stavu, je třeba nezavírat před takovým problémem oči a pokusit se co nejrychleji o nápravu.

Ve většině případů nepůjde o neřešitelný stav, tak se do toho pusťte okamžitě. A když se to nepodaří, je na řadě lékař. Není to zbytečné!

