Nejlepší čistič jater právě teď kvete modře všude podél cest. Znáte ho?

Není to jen nádherně modrá květina. Je to také zajímavá léčivka, která se proslavila za války jako falešná káva. Čekanka je však mnohem zajímavější a melta díky ní není jen náhražkou, ale kvalitním nápojem, který se určitě hodí čas od času zařadit do pitného režimu.

Zdroje: lindamahelova.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, ncbi.nlm.nih.gov

Čekanka, cikorka nebo melta?

Čekanka neboli cikorka je starším generacím známá hlavně jako náhražka kávy, které se říká melta. Melta však není jen z čekankového kořene, ale také z drcených částí ječmene, žita a cukrové řepy. Nicméně cikorka byla především v dobách nedostatku náhražkou kávy, kterou byste dnes mohli označit jako „decaf“ čili bez kofeinu. Je také oproti kávě málo kyselá, proto méně dráždí žaludek, a naopak trávení napomáhá.

Čekanka obecná krásně kvete, ale každé dítě ví, že jde utrhnout jen velmi špatně. Zdroj: Flower_Garden / Shutterstock.com

Blahodárné účinky čekanky

I když čekanku proslavil nápoj připomínající kávu, není to jediný důvod, proč byste ji měli ochutnat, či rovnou zařadit do svého pitného režimu. Ač pozbývá kofeinu, má drajv jako žádná jiná bylina a jejími účinky se zabývají i četné vědecké studie. Postaví vás na nohy, pokud máte pocit únavy a vyčerpání, a to nejen fyzicky, ale i duševně. Tyto stavy jsou totiž spojovány s funkčností jater. Čekanka totiž napomáhá čištění jater, ledvin a sleziny. Je močopudná, mírně projímavá a její účinky se využívají při zmírnění bolestí spojených s ledvinovými nebo žlučovými kameny.

Odvar z kořene čekanky prospívá nejen trávení Zdroj: Shutterstock.com / Auhustsinovich

Čekankový kořen, listy, květy a nať

Z čekanky se využívá převážně kořen. Nicméně pokud se vydáte na jeho sběr, budete potřebovat nejen pevné nervy, ale také spoustu sil. Stejně tak jako nejde čekanku jen tak utrhnout, v žádném případě není lehké vykopat ji ze země. Z toho důvodu používají bylinkáři nejčastěji jen nadzemní části čekanky. Do salátů se dobře hodí čekankové listy, společně třeba s pampeliškovými a kopřivovými. I když je jejich sběr jednoduchý, nepřehánějte to s množstvím. Lístky jsou velmi hořké.

Čerstvě sklizený kořen čekanky obecné - Radix cichorii. Zdroj: EKramar / Shutterstock.com

Můžete také sbírat a sušit okvětí či celou kvetoucí nať v celku a následně podrtit na menší kousky či prášek. Čekanka se vám bude hodit především pro přípravu nálevu. K přípravě se používá polévková lžíce sušené čekanky, přelitá zhruba třičtvrtě litrem horké vody. Bylinku nechejte deset minut louhovat, sceďte a nálev užívejte ráno, v poledne a večer.

Čekanka se však nepoužívá jen vnitřně, ale také k oplachům obličeje pro své až magické účinky, které brali velmi vážně už staří Egypťané. Proto se můžete setkat také s čekankovou mastí nebo olejem.