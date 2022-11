Co se stane s vaším tělem, když smícháte citron s celerem a denně sníte lžičku

Kdo by to byl řekl, že právě citron a celer budou ideální kombinací? Ptáte se, k čemu se právě tyto dvě potraviny hodí? Jsou obě ideální na snížení hladiny krevních cukrů.

Zdroje: www.healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.ncbi.nlm.nih.gov

Neobvyklá kombinace celeru a citronu

Víte, jak vám mohou citron a celer prospět? Nezvyklá kombinace koluje na sociálních pod nálepkou prostředků doporučených k hubnutí, ale bohužel to se s určitostí o domácí citronovo celerové směsi tvrdit nedá. Působení celeru na organismus se totiž věnovaly také vědecké studie, které nepotvrdily spojitost celeru s redukcí váhy.

Celer však rozhodně není k zahození! Zelenina obsahuje velké množství antioxidantů, minerálů i vitaminů. Za zmínku stojí rozhodně vápník, sodík, hořčík, fosfor a draslík a mnohé vitaminy, jako například B1, B2, B3 čili niacin a C. V zahraničí se používá především řapíkatý celer, který se konzumuje přímo nebo se z něj dělá šťáva.

U nás je běžnější celerová bulva, ve světě zase celer řapíkatý. Zdroj: shutterstock.com

Celerovo citronová domácí směs

Recept, který vám představuje toto video však počítá s u nás dobře známou bulvou celeru. Podívejte se, jak připravit citornovo celerovou domácí směs a my vám povíme, proč je to dobrý nápad.

Celer i citron snižují hladinu krevních cukrů

Citronovo celerová směs je především ideálním doplňkem stravy pro diabetiky a všechny ty, kteří chtějí snížit hladinu krevních cukrů. Právě to můžete od celeru rozhodně čekat. Zelenina má podle vědců nízký glykemický index a je vhodným doplňkem stravy nejen pro cukrovkáře či jako prevence vzniku cukrovky, ale také napomáhá činnosti ledvin, doporučuje se při revmatických potížích a pozitivně ovlivňuje zdraví a pevnost cév.

Celer obsahuje mimimum cukrů a ty krevní navíc také snižuje. Zdroj: Shutterstock

Také citrony jsou diabetikům nesmírně přínosné a American Diabetes Association je uvádí dokonce jako superpotravinu. Citron totiž také redukuje hladinu krevních cukrů. Ve studii s výmluvným názvem „Citronová šťáva, ale ne čaj, snižuje glykemickou reakci na chléb u zdravých dobrovolníků: randomizovaná zkřížená studie“, kterou publikoval odborný časopis European Journal of Nutrition v únoru 2021, je dokonce uvedeno, že citron dokáže snížit hladinu krevních cukrů až o 30 %.

Citrony mají spoustu vitaminu C, ale to není zdaleka to nejdůležitější. Zdroj: Profimedia

Připravte si podle videa jednoduchou celerovo-citronovou směs a užívejte ji preventivně, ale i při diabetu. Ideálně se tyto domácí výrobky konzumují ráno na lačný žaludek, nicméně můžete vyzkoušet i intenzivnější kúru a to 1 lžíci směsi třikrát denně.