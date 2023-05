Co se stane s vaším tělem, když sníte denně kousek celeru? Zázrak na záněty

Pokud máte dojem, že celer je obyčejná zelenina, která se hodí leda tak do polévky či svíčkové, jste na omylu. Jedná se totiž o zeleninu, která má na naše zdraví nesmírně blahodárné účinky.

Celer je nejenom chutná zelenina, ale podle vědeckých studií je i neskutečně přínosná pro naše zdraví. Je zdrojem mnoha vitamínů, minerálních látek a také bohatým zdrojem vlákniny. Navíc je finančně naprosto nenáročný a je možné ho použít k výrobě mnoha chutných pokrmů. Z kuchyňského hlediska můžete vybírat ze tří různých druhů.

Jak zpracovat celer, vám poradí šéfkuchař a gastronom Roman Paulus na následujícím videu:

Celer bulvový

Z této odrůdy vařily už naše babičky s oblibou různé polévky i omáčky. A je tomu tak dodnes. Jak jste však mohli zhlédnout na videu, hodí se i k přípravě mnoha dalších lahodných pokrmů. Je možné jej konzumovat jak ve vařené, tak i syrové formě. Pokud si chcete udržet štíhlé tělo, tak tuto zeleninu nepřehlížejte, obsahuje totiž naprosto minimální množství kalorií. Zároveň je plný vitamínů, a to hlavně významného „céčka“. Z minerálních látek je bohatý na vápník, draslík, hořčík a fosfor.

Dalším druhem je celer řapíkatý, z něhož se používají nadzemní šťavnaté řapíky s listy. Zdroj: shutterstock.com

Celer řapíkatý

Do našich obchodů se dostal zhruba před 30 lety, ale první zmínky této zelenině pocházejí již z 16. století. S oblibou se využívá v americké, francouzské a španělské kuchyni. Oproti tomu bulvovému se konzumuje převážně v syrovém stavu. Řapíkatý celer obsahuje vitamín C a vitaminy skupiny B a shodné minerály jako celer bulvový. Můžete jej jen tak přikusovat s dipem, nebo jej lze pokrájet do mnoha zeleninových salátů.

Celer listový

Celer listový neboli miřík vonný se pěstuje pro nať, která vmůže v dobrých podmínkách vyrůst až do výšky 60 cm. Celerová nať je nejen skvělým dochucovadlem, ale jedná se i o koření, které je zdravé. Využívat jej můžete čerstvý nebo i mražený a sušený. Poslední zmíněný má nejsilnější aroma. Stejně jako předchozí druhy je nať plná vitamínu C a skupiny vitamínů B, ale navíc je zde zastoupen i vitamín K. Minerály jsou opět shodné. Využít jej můžete do salátů, polévek, pomazánek či na dochucení příloh. A jak vám pravidelná konzumace některého z celeru může ovlivnit zdraví?

Výborné protizánětlivé účinky

Protizánětlivý účinek celeru je naprosto dokonalý. Zastoupené obsažené látky pomáhají v těle záněty redukovat. Například vitamín B snižuje hladinu homocysteinu v krvi. Jedná se o aminokyselinu, která je spojovaná se zánětlivým procesem. Zároveň je v celeru zastoupeno více než 20 protizánětlivých antioxidantů jako třeba fenolické flavonoidy, fytosteroly a furanokumariny.

Snižuje nezdravý cholesterol

Pokud neustále zápolíte se zvýšenými hodnotami cholesterolu, právě celer vám je pomůže úspěšně snížit. Neznamená o však, že byste zároveň neměli změnit jídelníček a životosprávu. Vyhněte se mastným pokrmům a pravidelně popíjejte například celerovou šťávu, a to alespoň po dobu 3 týdnů ráno hned nalačno.

Celer listový neboli miřík vonný se pěstuje pro nať. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Koriguje vysoký krevní tlak

Celer je také výborný pro všechny, kteří trpí na dlouhodobě vysoký tlak. Již po týdnu pravidelné konzumace zaznamenáte jisté výsledky. Celer obsahuje cenné látky, které napomáhají uvolňovat svaly kolem tepen a rozšiřují cévy. Díky tomu dochází k lepšímu krevnímu oběhu, kdy krev lépe cirkuluje v našem organismu.

Snižuje hrozby rakoviny žaludku a tračníku

Kromě toho, že celer funguje protizánětlivě, působí také jako ochrana před riziky rakovinové bujení. Zejména je účinný na nebezpečí v trávicím systému, konkrétně chrání žaludek a tračník. Lékaři z tohoto důvodu, celer doporučují každodenní konzumaci celeru, a to ve větších dávkách.

Lepší funkce ledvin

Protože má celer v těle i výborné detoxikační účinky, usnadňuje činnost ledvinám, které pak mohou lépe vykonávat svou funkci. Dokonce předejdete vniku ledvinových kamenů. Nejvíce vám prospěje v tomto případě kontumace čerstvého celeru nebo šťávy.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.novinky.cz, www.novinky.cz, www.zdravinaroda.cz, www.celostnimedicina.cz