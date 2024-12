Chcete účinně podpořit zdraví svých střev a zároveň ukojit své chuťové buňky? Ideálním řešením je celerová pomazánka! Máme pro vás jednoduchý recept.

Ačkoliv je celer poměrně podceňovanou zeleninou a většina z nás ho používá maximálně do polévky, ve skutečnosti skýtá mnohá překvapení týkající se našeho zdraví. Není tedy od věci zařadit ho do pravidelného jídelníčku, a to v mnoha podobách. Jedním z řešení je vyrobit z něho pomazánku, která se hodí nejen k snídani, ale perfektně se hodí i jako svačina nebo lehká a zdravá večeře.

Jak připravit celerovou pomazánku s mrkví? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Domácí Recepty:

Celerová pomazánka pro zdravá střeva

Zdravá střeva jsou základem pevného zdraví. Jsou klíčem k dobré imunitě a celkové duševní pohodě. Proto je nezbytné se o ně starat příhodnou stravou a do jídelníčku zařazovat potraviny, které je posílí a nabídnou látky, které jim svědčí. A mezi ně patří nejen celer, ale i pórek. Máme pro vás tip na zdravou pomazánku, která je obsahuje, budete ji mít připravenou během chvilky, a navíc i báječně chutná.

Potřebné ingredience

K přípravě této pomazánky budete potřebovat 1 celer, 1 pórek, 2 vejce, sůl, pepř, plnotučnou hořčici a majonézu nebo bílý jogurt.

Celerová pomazánka s pórkem

Nejprve si uvařte vajíčko natvrdo, oloupejte je a nechte vychladnout. Mezitím důkladně omyjte celer, oloupejte ho a následně nastrouhejte na jemném struhadle. Pórek nakrájejte na slabá kolečka.

Obě zeleniny vložte do misky a přidejte vajíčko pokrájené na malé kousky. Podle chuti osolte, případně i opepřete, přidejte trochu plnotučné hořčice a také majolky. V případě, že byste chtěli lehčí variantu, použijte bílý jogurt.

Majonéza či jogurt značně zjemní výraznou chuť celeru, a proto bude chutnat i těm, kteří se doposud této zelenině vyhýbali. Veškeré ingredience náležité promíchejte a pomazánka je na světě. Podávejte ji s čerstvým pečivem.

Zdravotní bonusy celeru

V poslední době se o celeru hovoří jako o superpotravině. Obsahuje obrovské množství vitaminů, minerálů a jiných zdraví prospěšných látek. Celer obsahuje i velké množství vitaminů, především C a B a minerální látky jako draslík, hořčík, chróm, sodík, vápník, železo, zinek a jód. Jedná se o zeleninu s vysokým obsahem vlákniny a za jeho výraznou vůni může poměrně vysoké množství éterických olejů s antibakteriálními a antimykotickými účinky.

Látky obsažené v celeru pomáhají rozpouštět hlen a zároveň dezinfikují sliznice. Díky tomu prospívá celer nejen trávicímu ústrojí, ale výborně posiluje ledviny a močové cesty. Celer také účinně snižuje hladinu cukru v krvi a hladinu krevního tlaku. Když budete pít čerstvou celerovou šťávu, posílíte svou nervovou soustavu a lépe budete čelit dnes tak častému stresu.

A co pórek?

Říká se, že pórek je dokonalým kartáčem pro naše střeva. Je bohatý na prebiotika a vlákninu a výborně čistí střeva od škodlivých látek a případných plísní. Celkově posiluje zdravý mikrobiom a podporuje zdravé zažívání. Je ideálním pomocníkem na nadýmání a nepříjemné křeče. Jeho cennou vlastností je i zrychlování metabolismu.

Stejně jako celer obsahuje velké množství éterických olejů, především síry, díky které má svou typicky silnou vůni a ostrou, štiplavou chuť. Kromě toho je v pórku vysoký podíl antioxidantů, vitamínů A, C a E, kyselina listová, vápník, draslík, fosfor, zinek, selen a mangan.

Přínosy pro střeva má i vejce

Vajíčka jsou zdrojem vitamínu D, který napomáhá správnému vstřebávání vápníku, což je důležité nejen pro správné fungování střev, ale i srdce a dostatečně rychlý metabolismus. Navíc vejce jsou kvalitním zdrojem bílkovin.

Zdroje: www.strevni-zanety.cz, www.jimejinak.cz, www.poznejsvozdravi.cz