Také vám stále nedá spát nehezká celulitida na vašem těle? Vaším spojencem by se měla stát jedlá soda! Má doslova kouzelnou moc.

Jedlá soda je stále více opěvovaná, a to po všech směrech. Je výborným pomocníkem při vaření, ovšem i při úklidu a funguje i jako účinný léčebný prostředek na naše zdraví a tělo. Dokonce vám bude skvělým parťákem i při likvidaci nevzhledných dolíčků v pokožce s odborným názvem celulitida.

Jak využít sodu pro zdraví těla se můžete podívat na YouTube videu na kanálu motivationaldoc:

Jedlá soda je unikát

Možná si ještě ze školních lavic vzpomenete, že tento univerzální bílý prášek je vlastně hydrogenuhličitan sodný neboli soda bikarbona. Tato krystalická iontová sloučenina je kyselou solí, která reaguje v mírně zásadité formě. Jako jemný exfoliant působí také na texturu pokožky tak, že ji zbavuje odumřelých buněk. Možná by vás dříve ani nenapadlo, že tuto látku můžete využít i ke kultivaci své pokožky. Jak lze jedlou sodu použít právě proti celulitidě? Máme pro vás hned tři tipy!

Díky pravidelnému používání tělové masky z jedlé sody značně zredukujete nevzhlednou pomerančovou kůži

Tělová maska

Díky pravidelnému používání tělové masky z jedlé sody značně zredukujete nevzhlednou pomerančovou kůži a zároveň vyživíte pokožku a podpoříte její pružnost a jemnost. Její příprava je jednoduchá. Smíchejte si v misce 2 polévkové lžíce jedlé sody a 1 polévkovou lžíci medu, nejlépe manukového. Směs zřeďte trochou vody a veškeré ingredience řádně promíchejte. Ve výsledku by vám měla vzniknout pasta hladké konzistence.

Nakonec masku aplikujte na inkriminovaná místa s celulitidou a nechte alespoň 20 až 30 minut působit. Následně můžete oblasti masírovat malými krouživými pohyby po dobu 2 až 3 minut. Účinkem sody a medu dojde k lepší mikrocirkulaci a výživa prostoupí do hloubky. Jemné a hladké pokožky se jistě brzy dočkáte!

Peelingová péče

Stejně tak si můžete vyrobit skvělý peelingový prostředek, který vás ošklivých ďolíčků zbaví. Smíchejte 2 polévkové lžíce jedlé sody, přidejte 4 polévkové lžíce lógru z kávy, 3 polévkové lžíce zeleného jílu a trochu vody. Směs naneste na problematické partie a intenzivně je masírujte dlaněmi. Následně opláchněte tělo čistou vodou. Tento postup opakujte každý den a již po několika týdnech byste měli zaznamenat lepší stav pokožky.

Ke zlepšení stavu pokožky s celulitidou vám prospějí i pravidelné koupele.

Anticelulitidní koupel

Ke zlepšení stavu pokožky s celulitidou vám prospějí i pravidelné koupele. Do vany plné teplé vody si přidejte půl šálku jedlé sody a nechte ji řádně rozpustit. Pak se do vany uložte a relaxujte, a to nejméně 30 minut. Koupel si můžete vylepšit solí a také pár kapkami esenciálního oleje pro zklidnění. Jedlá soda a sůl pomůže vašemu tělu odplavit rychleji toxiny, které jsou jednou z příčin celulitidy.

