Johana Dahlová 19. 11. 2023 7:30 clock 4 minuty video

Jsou cereálie zdravé nebo nejsou. Proč bychom je neměli jíst denně? Co běžně nazýváme cereáliemi, ale vlastně to myslíme trochu jinak? Nevíte? To se budete divit!

Víte, co jsou cereálie? Slova cereální a cereálie se do češtiny vžila už před desítkami let, ale nutno dodat, že čeština má jejich dobře použitelné ekvivalenty. Zajímavé ale je, že máme jaksi tendenci vnímat tato slova jinak. Cereální znamená obilný, cereálie jsou obiloviny a cereální výrobky nemusí být vůbec zdravější nebo jakkoli vhodnější než jakékoli jiné výrobky z mouky. Rozhodně však nejde jen o nás nebo nepochopení významu slova v českém prostředí. Se stejným zmatením pojmů bojují i ostatní národy a jak si můžete poslechnout v tomto videu z YouTube kanálu The Doctors, ve Spojených státech se už někteří konzumenti s výrobci snídaňových cereálií soudí. Zdroj: Youtube Co je cereální a co celozrnné? U potravin, které jsou ale označené jako cereální předpokládáme, že jsou výrobkem nejen pšeničným, ale snad obsahují i jiná zapracovaná zrna a zároveň také doufáme, že jde o výrobky z celých zrn, tedy i obalových částí. A to proto, že právě celozrnné cereálie jsou považované za vhodnější volbu stravování díky obsahu vyššího množství antioxidantů, vlákniny ale i vitaminů a minerálů. Typicky jde o vitaminy skupiny B a vitamin E, látky jako železo, zinek, měď, jód, vápník, draslík, hořčík a selen. Celozrnné pečivo se nevyznačuje tmavou barvou, i v tom se často pleteme.

Celozrnné pečivo lépe zasytí a má nižší glykemický index, což není zajímavé jen pro cukrovkáře, ale také všechny, které honí často mlsná. Cereálie jsou tedy jak celozrnné, tak necelozrnné. Pokud vám někdo nabízí kilo pšeničné mouky jako 100 % cereální výrobek, vůbec vás neklame. Česká legislativa sice nemá pravidla pro označení potravin slovem “cereální”, nicméně z logiky věci jde o jakýkoli produkt, jehož hlavní složkou je obilí. close info marilyn barbone zoom_in Z cereálií jsou zdravější ty celozrnné obohacené o semínka a ořechy. Snídaňové cereálie nejsou vyloženě zdravé Označení cereálie se ale také vžilo pro cereální snídaňové lupínky a jiné tvary. Je to snídaně rychlá, především děti, ale také dospělí, zkonzumují nejen lupínky, ale také mléko. Prostě ideální! Vy ale jistě už začínáte tušit, že k ideálu má taková snídaně daleko. Skutečným přínosem je ona rychlost a fakt, že i malé děti se dokáží obsloužit samy. Málokdo si uvědomuje, že snídaňové cereálie obsahují velké množství cukru a ty, které se tváří že ne, zase mají nadbytek soli. Proto i když zvolíte nesladké kukuřičné lupínky, rozhodně nejde o skvělou volbu hodnou následování. Všechny tyto produkty rozhodně můžete jíst vy i vaše děti, ale určitě je chyba pohlížet na tyto snídaně jako zdravější alternativy v porovnání s rohlíkem nebo krajícem chleba. Snídaňové cereálie nabízejí jednoduché cukry, které jsou zdrojem rychlé energie, ale s velmi krátkým trváním. Tyto potraviny typické vysokým obsahem cukru s nízkým množstvím bílkovin a vlákniny vystřelí hladinu krevních cukrů napřed vysoko nahoru a pak strmě dolů. Navíc ani nezasytí, takže brzy budete mít znovu hlad. Typicky se také dostavuje chuť na sladké a jste opět na začátku. Celková nevyváženost těchto potravin je problematická a jednoduše se dá říci, že nepatří do zdravého vyváženého jídelníčku. Spíš je můžete přiřadit ke sladkostem či slaným pochutinám, kterých bychom si měli dopřávat jen výjimečně. Nutno dodat, že samozřejmě i mezi běžnými cereálními snídaněmi se najdou lepší a horší varianty. Ty vhodnější obsahují celozrnné obiloviny a také semínka i ořechy. Ty jsou více než důležité a rozhodně bychom je neměli vnímat jen jako dekoraci celozrnného pečiva. Ideální také je, když alespoň nějaký podíl cukrů pochází z ovoce. Související články close Zdraví 8 fantastických účinků obyčejného ananasu. Vědci přišli s překvapivým zjištěním video close Zdraví Vypadávání vlasů zastaví nečekaná věc z vaší kuchyně. Výsledky už za pár dní Zdroje: eatthis.com, zeny.iprima.cz

