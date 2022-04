Proč nikdy kávu nesladit a nedávat do ní mléko?

Víte, že káva by měla být ideálně jen černá? Právě taková je zdraví nejprospěšnější. Proč do kávy nepřidávat sladký cukr ani mléko, které ji zjemňují? Podle odborníků do kávy mléko a cukr prostě nepatří.

Kdy je káva zdravá?

Ptáte se, co to je za odborníky, kteří mléko a cukr v kávě nedoporučují? Dietologové a lékaři se shodují, že kávu lze považovat za zdraví prospěšnou jen v případě, že mléko a cukr vynecháme. Nebojte se, o kofein, který je neopomenutelnou součástí kávy, nejde. I když do kávy mléko a cukr přidáte, v žádném případě nepřijdete o kofein.

Maximálně 4 hrnky kávy denně a víc nic! Zdroj: Shutterstock

Aby byla káva považována za prospěšnou a neohrožující zdraví, pak je také nutné dodržet striktně konzumované množství tohoto oblíbeného nápoje. Maximálně 4 hrnky denně a víc nic! Káva ve větším množství už působí v těle škodu. Bezpečné množství kávy může být i nižší. Vždy je totiž třeba přihlédnout ke zdravotnímu stavu konzumenta.

Pijte kávu černou a neslazenou

Cukr někteří označují dokonce za bílý jed! O tom, proč není cukr dietology oblíbený, není třeba diskutovat. Co často opomínáme, je, že pravidelně konzumované sladké nápoje sice v denní dávce kalorií velkou roli nehrají, ale vše se časem nasčítá. Tři kávy denně se dvěma lžičkami cukru představují měsíčně 3600 kilokalorií. V horizontu roku už můžeme mluvit o kile navíc. To samozřejmě platí i u dalších nápojů, které konzumujeme pravidelně. Sycené sladké nápoje, alkohol či džusy konzumované denně se promítnou do příjmu kalorií až časem. Pomyslete však, že i malé snížení dávky cukru, který přijímáte pravidelně, udělá ve výsledku velký rozdíl.

Víte, že káva by měla být ideálně jen černá? Zdroj: Shutterstock

Kávu raději černou nebo s rostlinnými mléky

To stejné platí také pro mléko. Mléko obsahuje sacharidy, které označujeme jako laktózu, a navíc také tuky. Zda tuky a mléčná bílkovina skutečně blokují antioxidační účinky kávy, není zcela jasné. Nicméně platí, že ideálně bychom se i mléka nebo dokonce tučné smetany měli vzdát, pokud chceme maximalizovat pozitivní účinky z konzumace kávy, aniž bychom snižovali její přínos cukrem či tuky.

Náš tip

Máte-li kávu spjatou s jemnější mléčnou chutí, vyzkoušejte, zda by vám nezachutnaly rostlinné alternativy mléka. Například mandlové mléko je velmi chutné a ke kávě se báječně hodí. I mandle obsahují tuky, nicméně v porovnání s kravským mlékem jde z nutričního hlediska o skvělou volbu.