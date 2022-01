Co se stane s tělem, když budete pít černé pivo každý den?

Pivo obecně je jedním z nejoblíbenějších českých nápojů, dalo by se dokonce říci, že je synonymem češství. U černého to není tak zcela pravda, i když i tmavé a černé pivo má mnoho fanoušků, zejména ženy jej mají rády. Co by se ale s naším tělem stalo, kdybychom pili černé pivo každý den?

Světlá piva jsou u konzumentů oblíbenější a pijí a čepují se daleko častěji. Naopak tmavá piva jsou považována za předchůdce tradičních světlých piv. Je to proto, že dříve se slad sušil na hvozdech, které visely nad otevřeným ohněm. Tím právě dostalo černé pivo svou specifickou chuť i vzhled – získalo kouřové aroma a došlo ke karamelizaci cukrů obsažených v zrnu. Světlé pivo se začalo vyrábět až později díky vyspělejší technologii výroby.

Flavonoidy v černém pivu

Právě proto, že při tepelném zpracování sladu probíhají různé chemické reakce, je černé pivo bohaté na antioxidanty, které pomáhají v těle neutralizovat škodlivé volné radikály. Právě volné radikály naše tělo vytváří při metabolických reakcích. Volné radikály pak poškozují buňky a přispívají ke vzniku závažných civilizačních onemocnění. Naopak antioxidanty umějí na sebe volné radikály navázat.

Proto je důležité, aby naše tělo mělo těchto volných radikálů dostatek. Můžeme je získat z potravy, ale i z černého piva, které je především bohatou zásobárnou flavonoidů.

Černé pivo je bohaté na antioxidanty, které pomáhají neutralizovat škodlivé volné radikály. Zdroj: Profimedia

Blahodárné účinky černého piva

Pivo – světlé i černé - má blahodárný vliv na krevní oběh a pružnost cév, tedy celkově i na činnost srdce. Samozřejmě musí být konzumováno v rozumném množství, ne více než jedna sklenice denně. Pak snižuje i riziko infarktu a mrtvice. A právě díky již zmíněnému obsahu antioxidantů je černé pivo ještě efektivnější.

Stejně dobrý účinek má i na zrak, flavonoidy mají schopnost chránit mitochondrie v očních buňkách. Pití malého množství černého piva tak může fungovat jako prevence před degenerativními očními onemocněními, zejména před šedým zákalem.

Dalším benefitem černého piva je vysoký obsah železa, jehož má až o 40 % více než pivo světlé. Železo dokáže stimulovat tvorbu červených krvinek, takže zabraňuje anémii, a je rovněž klíčové pro metabolické funkce.

"Z výživového hlediska obsahuje pivo více bílkovin a vitaminů skupiny B než víno, takže z hlediska výživy je pivo mnohem účinnější než víno. Na druhou stranu alkohol, včetně piva, může ve skutečnosti zvýšit potřebu některých živin, které pomáhají tělu vyrovnat se s alkoholem, jako jsou vitaminy skupiny B," říká Jan Mikuš, výživový expert.

Stejně jako u každého alkoholu, i „sladké“ černé pivo je viníkem přibývání na váze. Zdroj: Profimedia

Dvě strany mince

Samozřejmě, že klíčovým kritériem pro posuzování přínosných vlastností piva, je jeho množství. Ač má pití piva zajímavé zdravotní benefity, stále se jedná o alkoholický nápoj, takže je důležité, aby jeho konzumace byla střídmá. Muži by měli vypít maximálně dvě piva denně, ženy jedno.

A ani zde nejsou lékaři a vědci jednotní. Shodují se na tom, že o benefitech můžeme mluvit jen u piva vyrobeného klasickou cestou. A zatímco jedny studie poukazují na to, že pivo může být prospěšné, jiná hovoří o jeho nebezpečných stránkách. Jaké to jsou?

Pivo se u Čechů těší mimořádné oblibě. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Jaké jsou nevítané účinky piva?

Stejně jako u každého alkoholu, i „sladké“ černé pivo je viníkem přibývání na váze. Odtud asi i český termín pivních břich. Pivo má spoustu kalorií, které jsou navíc u piva jiné než kalorie získávané jídlem. Konzumací piva zvyšujeme příjem kalorií, aniž bychom do těla dostali potřebné živiny. Při pití více než jedné sklenice, tedy půllitru piva denně proto budete výrazně přibývat na váze.

Ruku v ruce s přibýváním na váze jde i možný psychický účinek alkoholu, který má obecně tendenci snižovat naši spokojenost s jídlem a nutí nás jíst více.

Samozřejmě, že klíčovým kritériem pro posuzování přínosných vlastností piva, je jeho množství. Zdroj: Profimedia

Samozřejmě, že – i když méně než jiný alkohol – má pivo vliv na naše játra a ledviny, a kromě toho pivo, opět stejně jako všechen alkohol, má tendenci vést k dehydrataci. Kvůli ní je pak naše tělo ochuzeno o sodík a draslík, což může dlouhodobě vést k mnoha problémům, k nimiž patří svalové křeče, únava, slabost atd. Černé pivo přispívá i k srdeční zátěži a vysokému krevnímu tlaku, stejně jako ke zhoršení kognitivních funkcí. Nutno však podotknout, že v porovnání s „tvrdým“ alkoholem jsou zdravotní rizika u piva daleko nižší.

Někteří experti dokonce hovoří o "zázračných" zdravotních účincích piva. Pravdou je, že v kombinaci se správnou stravou a pohybem může být sklenice piva jednou za měsíc na odreagování prospěšná. Naopak tzv. "těžké" pití, což znamená více než tři dvanáctistupňová piva denně nebo sedm dvanáctistupňových piv v průběhu týdne může mít zejména u žen katastrofální následky. Přínosy, anebo škodlivé následky pití piva se značně liší podle toho, kolik ho vypijeme.

Můžeme však brát za pozitivní například tvrzení otištěné v deníku The Telegraph, který tvrdí, že lehké a střídmé pití piva skutečně snižuje riziko úmrtí u obou pohlaví - zejména však u žen. Mírné pití alkoholu totiž přisuzuje 25% snížení "úmrtnosti ze všech příčin" a 34% snížení rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění u žen.

