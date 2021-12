Černé vlašské ořechy: pravda o tom, co udělají s vaším tělem

Slyšeli jste někdy o černém vlašském ořechu? Stejně jako vlašské ořechy jsou plody ořešáku černého - jádra - skrytá v tvrdém a pevném obalu. Látky, které obsahují, jsou dosud nedoceněným zdrojem zdraví.

Majestátní stromy ořešáku černého a jejich plody znali už severoameričtí Indiáni. Ořešák černý pochází z východní části Severní Ameriky, odkud se pak rozšířil i do Evropy, střední Asie a do Číny. Ovšem zpět k Indiánům. Jejich léčitelé a šamani používali proti parazitárním infekcím očistné rituály, během kterých došlo i na extrakt ze slupek ořešáku černého. Ten měl očistit střevní trakt a postupně tím zlepšit imunitní soustavu a zbavit tělo infekčních parazitů. Ještě před tím, než byly v oblibě vitamíny a minerály, se ořechy černé běžně používaly k léčbě vředů, ran, kurdějí a ke kloktání.

Plody ořešáku černého jsou velmi aromatické. Zdroj: Shutterstock

Na dobré trávení

Znalosti severoamerických Indiánů se dochovaly dodnes, v léčitelství se používají slupky, jádra, listy a oplodí ořešáku černého. A jaké mají účinky? Čistí tělo, podporují přirozenou imunitu, sníží hladinu “špatného” cholesterolu, zlepšují činnost mozku, pomáhají při nechutenství a prospívají vaši cévám. Černé ořechy ocení především ti, kteří mají problémy s bolestivým trávením, zejména kolikami, pálením žáhy či nadýmáním. V lidové medicíně se využíval a dodnes využívá ke stabilizaci při leukémii, k oplachům při kožních chorobách, ke kloktání při zánětech nosohltanu a dutiny ústní. Látky v ořeších obsažené dokáží zahubit střevní parazity při infekčních chorobách gastrointestinálního traktu.

Popíjení odvaru z černých ořechů zlepší trávení. Zdroj: Shutterstock

Vývar nebo tinktura

Jádra můžete jíst buď syrová, tak jako vlašské ořechy, nebo pražená. Ořechy se také lisují pro výrobu oleje. Vynikající je odvar, který se připravíte tak, že smícháte 750 ml studené vody a jednu polévkovou lžíci jader. Přiveďte k varu a na mírném ohni povařte maximálně 10 minut. Odstavte, nechte vychladnout a vlažný nebo studený odvar vypijte ve třech dávkách za 24 hodin. Jednodušším způsobem, jak cenné látky ořešáku černého dostat do těla, je užívání tinktury, která je velmi účinným protiparazitálním prostředkem a působí proti plísním. Přispívá také ke správné funkci a regeneraci jater. Léčitelé jej doporučují lidem starší 48 let, kdy se zvětšuje riziko vzniku rakoviny a růstu nádorů. Tinktura se obyčejně užívá půl hodiny před jídlem, a to v dávce 20 až 40 kapek. Užívat jí lze i zevně, a to formou obkladů na akné, zánětech kůže nebo při nadměrné potivosti.

Zdroje:www.woodlandtrust.org.uk,www.healthline.com