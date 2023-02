Medicína Faraonů: Černý kmín je skvělé antibiotikum a ničí záněty v těle

Černucha setá neboli černý kmín má úžasné účinky na lidské zdraví. A proto byste si ho měli pravidelně dopřávat v různých pokrmech. Funguje nejen proti zánětu, ale ve vašem organismu zanechá i další příznivé stopy.

Pokud se chcete vyhnout mnoha zbytečným neduhům, dodržujte nejen zdravý životní styl, ale dopřávejte si také jedno méně známé koření. Jedná se o černý kmín neboli černuchu setou. Podle vědců poladí nejen vaše trávení, ale pohlídá i správnou hladinu cholesterolu či cukru v krvi. Možná budete mile překvapeni, co všechno opravdu s naším zdravím dokáže. Dokonce vám pomůže i s hubnutím, protože se podílí na úbytku tělesného tuku.

Jaké jsou účinky černého kmínu, se dozvíte ve videu:

Černucha setá je známá jako černý kmín

Jedná se o známou jednoletou bylinu, která bývá součástí každé české zahrádky a dorůstá do výšky 60 cm. Má výrazné modré květy, které se zpravidla objevují v období od června do září. Využívají se především její semena, a to nejen jako koření specifické chuti, ale lisuje se z nich i výborný olej žluté barvy.

černucha setá (Nigella sativa) Zdroj: Shutterstock.com / theapflueger

Černuchu znala už Kleopatra

Semena této rostliny byla nalezena v Tutanchamonově hrobce a je zřejmé, že olej ze semen černého kmínu používala i Kleopatra. Pojednává o tom zápis v nejslavnějším spise arabského lékařského světa „Al-Kánún fi ttibb“, tedy Kánon medicíny, který vznikl kolem roku 1030.

Staří Egypťané kmín přezdívali „egyptské zlato“ a využívali ho jako univerzální́ všelék, který posiluje imunitu a dodnes se využívá k léčbě mnoha zdravotních obtíží. O léčebném využití černého kmínu se zmiňovali i Diskorides, Hippokrates či Hildegarda z Bibgenu. Podobné záznamy se vyskytují i ve spisech Čínské medicíny, Ájúrvédy a spisech Tibetské medicíny.

Proč je černý kmín zdravý

Černucha má silné antibakteriální účinky, odvodňuje a detoxikuje. Díky tomu se podílí na urychlení hojení ran, obnově buněk a podpoře imunitního systému. Proto se také olej ze semen černého kmínu používá již po staletí. Obsahuje totiž zajímavou kombinaci biologicky aktivních látek, jako jsou například nenasycené mastné kyseliny, éterický olej nigellon, minerály, vápník, železo, síru či fosfor. V kmínu jsou vysoce zastoupeny i vitamíny A a E.

Černucha má silné antibakteriální účinky, odvodňuje a detoxikuje. Zdroj: shutterstock.com

Dopřávejte si kmínový olej

Na medicínu faraonů máte nárok i vy, stejně jako Kleopatra. Využijte jeho blahodárných účinků. Jedná se o skvělý kosmetický prostředek, ale zároveň jde i o přírodní lék, který má pro náš organismus mnoho přínosů. A hlavně se řádí mezi širokospektrální antibiotika.

Olej z černého kmínu je velmi ceněnou potravinou také pro vysoký obsah omega-6 mastných kyselin, které přispívají k udržení správné hladiny cholesterolu v krvi. Stejně tak podporuje kvalitní zažívání, působí diureticky a mírní projevy vysokého krevního tlaku. Zbaví vás i nepříjemných žaludečních křečí či obtížných průjmů.

Pomocí kmínového oleje přispějete i k očistě střev, jelikož se zde podílí na eliminaci toxinů a nežádoucích plísní. Olej vám pomůže i při mnohých kožních problémech, jako jsou akné či lupénka, dokáže totiž skvěle regenerovat pokožku a zmírňovat alergické projevy, jako je například svědění a zarudnutí.

Tip na závěr

Pokud si chcete prodloužit vitalitu a zdravý život, dávejte si pravidelně nalačno před snídaní 1 kávovou lžičku kvalitního oleje z černého kmínu. Díky tomu si snadno udržíte i správnou hladinu cholesterolu.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.liftea.cz, www.dobrevune.cz, www.sever.rozhlas.cz