Bezinky: Babička mi prozradila tajný recept na sirup. Je to zdravotní zázrak

Teď je ten nejlepší čas začít sbírat plody černého bezu. Je to úžasná léčivka, která rozhodně stojí za zkoušku. Bezinkový sirup se dříve v tuto dobu připravoval snad v každé domácnosti. Naše babičky ho pak používaly celou zimu. Proč byste to letos rozhodně měli vyzkoušet i vy?

Černý bez je svými fantastickými účinkami známý po celé generace. Pokud se ale bavíme o sirupu z černého bezu, máme na mysli spíš sirup z květů. Říká se mu také bezový. O bílých květech černého bezu se ví, že jsou nesmírně léčivé a zdraví prospěšné. Nejinak je to u bezových plodů, které jsou černé na povrchu a uvnitř krvavě rudé. Ani o tyto plody byste neměli přijít. Sirupu z nich se říká bezinkový. Máte-li možnost nasbírat je, směle do toho.

Jak udělat báječný bezinkový sirup vám poví a ukáže Roman Paulus na videu na YouTube, na kanálu Kuchyně Lidlu:

Syrové nekonzumujte

Jak už bylo řečeno a jistě to dobře víte sami, z černého bezu se sbírají především bílé květy. Nicméně nejen ty jsou léčivé. Z černého bezu se dají použít i listy i plody čili bobulky, kterým se říká bezinky. Dříve se užívala dokonce i kůra této dřeviny, ale od této praktiky se upustilo, neboť není zcela bezpečná. Také vnitřní užívání listů se nedoporučuje, ale vnější rozhodně nevadí. Také plody čili bezinky skýtají jistá rizika, ale jen v případě, že byste je konzumovali syrové. To je skutečně nevhodné až jedovaté, nicméně sušením či krátkým převařením se stávají poživatelnými, a to navíc s celou řadou výhod.

Bobulky plné zdraví

Bez se vždy těšil velké úctě a byl považovaný až za magickou rostlinu. Bezinky jsou bohaté na antioxidanty, vitamin C, B6, ale také mnohé minerály. Mezi ty patří především draslík, zinek, vápník a hořčík. Díky těmto a dalším obsaženým látkám jsou bezinky skvělé na podporu imunitního systému, napomáhají trávení, ozdravují srdce i cévy a pomáhají i při nachlazení, díky protizánětlivým účinků. Kromě těla pomáhá bezinka i hlavě, a to doslova. Odvar z plodů se používá pro zmírnění migrén i onemocnění nervové soustavy.

Při zpracování bezinek buďte opatrní, silně totiž barví. Zdroj: Profimedia

Sirup i jiné dobroty

Kromě zmiňovaného sirupu z nich můžete připravit také čaj, džem, ale i víno nebo si z nich můžete nechat připravit pálenku. Plody bezinky lze také sušit, a to na docela vysokou teplotu až 80 °C. Čistě pro potřeby léčby se z bezinek dělá také tinktura. Sušené plody lze použít nejen na přípravu čaje, ale mohou se přidávat také do pečiva. Džemy nebo povidla mohou být zajímavou obdobou klasických ovocných variant.

