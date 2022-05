Jak správně sušit květy černého bezu: Zbytečnými chybami zničíte celou sklizeň

Využijte krátké sezóny a nasbírejte si květy černého bezu, dříve než odkvete. Ze sušených květů si můžete připravit sirup, med nebo osvěžující limonádu. Proces sušení však není radno podceňovat, držte se našich osvědčených rad.

Omamná vůně bezových květů začne během května signalizovat, že je ten pravý čas vzít si košík nebo plátěnou tašku, nůžky a vydat se na sběr. Léčivé účinky černého bezu popsal už Hippokrates, ale znali je lidé už dávno před působením tohoto starověkého lékaře.

Tepelně upravené květy, tedy ideálně nasušené a připravené jako nálev, pomáhají v boji s virovými a bakteriálními infekcemi, tlumí horečku. Čaj z květů bezu je nabitý antioxidanty a vitamíny, uleví při dýchacích a zažívacích potížích, je účinný proti zánětům, detoxikuje a tlumí bolesti.

Nejlepší je sbírat květy těsně před vykvetením. Zdroj: Ralf Neumann / Shutterstock.com

Bez slunce

Nejlepší je sbírat květy, které se ještě zcela nerozvinuly, buď ustřihněte, anebo opatrně ulomte celá květenství. Poté, co je přinesete domů, máte dvě možnosti, jak je usušit. Buď je nechte přes noc rozložené na starých novinách, aby trochu zavadly a vylezl z nich nežádoucí hmyz. Pak je usušte ideálně na velkém sítu. Můžete je také okamžitě rozdělit do trsů a zavěsit. Důležité je, aby celý proces sušení proběhl bez přístupu slunečních paprsků. Květy byste měli sušit ve stínu, v suchu s dostatečným přístupem vzduchu.

Květy černého bezu můžete sušit i zavěšením. Zdroj: Profimedia

Sušte rychle

Nemáte prostor na sušení? Pořiďte si sušičku, květy bezu černého se suší při maximální teplotě 40 °C. Dejte také pozor, pokud sušíte květy přirozeně, aby místo mělo stálou teplotu. Jakmile se ochladí, prodlouží se doba sušení, květy mohou chytit plíseň a zčernat. Sušení by mělo být co nejrychlejší, a to maximálně dva až tři týdny. Usušené květy musí mít zlatavou barvu a skladovat se musí v suchu a temnu, ideálně v nádobě s uzávěrem.

Po usušení musí mít květy černého bezu zlatavou barvu. Zdroj: Shutterstock

Čaj pijte teplý

Odvar z květu bezu černého popíjejte maximálně 8 týdnů, pak je nutná několikatýdenní přestávka. Těhotné a kojící ženy by se měly poradit se svým lékařem.

Jak připravit čaj?

Ideální je přelít 500 ml vroucí vody asi dvě lžíce sušených květů a nechat je vylouhouvat 10 minut. Poté sceďte, můžete mírně dosladit medem. Čaj se popíjí teplý, nikdy ho znovu neohřívejte.

