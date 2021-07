Co se stane s tělem, když budete denně pít černý čaj

Co myslíte? Jsme opravdu to, co jíme nebo pijeme? Určitě! Běžně popíjíte černý čaj, ale nejste si vědomi toho, že by vás jeho konzumace jakkoli ovlivňovala? Je to docela zajímavé a možná vás překvapí, co všechno dělá černý čaj s tělem, pokud si ho dopřáváme denně.

Zdroje: www.webmd.com, www.healthline.com, en.wikipedia.org

Čaj je jen jeden!

Ano, je to tak. Černý, zelený, žlutý, pu-erh, oolong nebo bílý všechny pocházejí z jednoho druhu stálezelené rostliny čajovníku. Tím je keř camellia sinensis, pojmenovaný podle Jiřího Josefa Kamela, v Brně narozeného jezuitského misionáře. Přesto, že Kamel nebyl objevitelem čajovníku, jeho kolegové mu tímto způsobem chtěli vzdát hold a ocenit jeho přínos přírodním vědám, především pak botanice. Čajovník patrně pochází z oblasti severní Barmy a jihu Číny. Odtud přízvisko sinensis resp. čínský. I když čajovník je jen jeden, známe několik jeho hybridů a stovky, možná tisíce kultivarů. Možná vás překvapí, že tea trea olejíček nemá s čajovníkem nic společného. Ten pochází z keře Melaleuca.

Kvetoucí čajovník čínský (Camellia sinensis). Zdroj: Winning7799 / Shutterstock.com

Černý čaj se pije po celém světě

Čaj je nejoblíbenějším nápojem hned pro vodě. V porovnání s dalšími teplými nápoji čajového typu má vyšší obsah kofeinu, kterému se u čaje říká také tein. Právě pro povzbuzující vlastnosti teinu byl čaj původně užíván. Mírně energizující nápoj si oblíbili Číňané, již před třemi tisíci lety, i celá Evropa, když se sem čaj dostal v 17. století. Čaje v Evropě konzumujeme tak běžně, že ani nepřemýšlíme o tom, zda a jaké účinky na nás může mít. Nicméně věda pokročila, a tak nyní víme, jak nám čaj prospívá.

Černý čaj je plný antioxidantů

Obecně lze říci, že čaje celkově přispívají k dobrému zdraví a snižují risk chronických onemocnění. Antioxidační účinky čaje pomáhají tělu zbavit se volných radikálů, čímž snižují poškození buněk. Ve spojení s antioxidanty vždy mluvíme i o prevenci rakoviny. V tomto případě černý i zelený čaj pomáhají redukovat růst i šíření rakovinových buněk. Antioxidanty také pozitivně ovlivňují dobrý stav a zdraví srdce společně s regulací vysokého tlaku nebo cholesterolu. Pokud pijete černý čaj denně, pak vám tiše pomáhá a snižuje riziko srdečních onemocnění o 11 %.

Čaje ovlivňují naše zdraví nejen během nachlazení. Zdroj: GANNA MARTYSHEVA / Shutterstock.com

I střevní mikroflóra má ráda čaje

Černý čaj také působí ve střevech na bakterie, které přímo ovlivňují celkový stav a dobré zdraví. Takže pokud po vzoru babiček na žaludeční problémy popíjíte černý čaj, rozhodně si neublížíte. Šance, že se žaludek a střeva zklidní se skutečně zakládá na pravdě. Každodenním učíváním černého čaje povzbuzujete „dobré“ bakterie ve střevech, jejichž funkce ovlivňuje imunitu. Navíc zelený čaj je dobře známý jako doplněk redukčních diet, jelikož napomáhá snižování váhy. Omezuje chuť na sladké, i přímo ovlivňuje redukci tuků v těle.

Vyhněte se mrtvici popíjením čaje

Riziko mrtvice je u pravidelných konzumentů alespoň čtyř šálků černého čaje, znatelně nižší. Studie se sice částečně rozcházejí, ale snížení tohoto rizika se pohybuje někde mezi 21 až 32 %, pokud popíjíme čaj denně. Ovšem nic se nesmí přehánět. Černý čaj je známý pro své mírné povzbuzující účiny a jeho nadměrná konzumace může pro tělo znamenat naopak zátěž. Za nadměrnou spotřebu se považuje již pět šálků denně, které stejně jako u kávy mohou stát za nespavostí, nervozitou, mírnými bolestmi hlavy apod.

Denní konzumace čaje organizmu prospívá

Vždy je velmi zajímavé informovat se o tom, jak na nás nápoje nebo potraviny fungují a jak naše tělo ovlivňují. Musíme se ale dívat na tyto informace s nadhledem. Zdravý jídelníček je vždy plus ať už chceme redukovat váhu nebo napomoci tělu v ozdravném procesu. Nelze ale mluvit o tom, že bychom čaji nebo jinými tekutinami, mohli léčit těžká poškození nebo agresivní onemocnění. Pomůže zelený čaj s redukcí váhy? Ano, ale nezhubne za nás. A to platí i u vlivu na srdce, cholesterol nebo zažívací systém.