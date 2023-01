Proč si naše babičky koupaly nohy v černém čaji: Pomůže vám to úžasně i dnes

Naše babičky si čas od času koupaly nohy v silném černém čaji. Měly pro tuto neobvyklou léčebnou kúru své důvody. Jaké účinky má černý čaj na nohy?

Koupel nohou z černého čaje má obdivuhodné účinky pro zdraví. Jaké?

Na to se podívejte ve videu:

Už naše babičky věděly, že zápach nohou je sice přirozený jev, ale není to nic, čím byste chtěli trpět. Když navíc pracujete osm hodin na nohou ve stejných botách, je více než pravděpodobné, že vás tento problém potká.

Pokud i vy patříte mezi skupinu lidí, kteří mají problém se zapáchajícíma nohama, pak byste si měli přečíst tento článek, ve kterém vám poradíme, jak se tohoto nepříjemného problému zbavit. Navíc to není nic náročného a zvládne to opravdu každý.

Připravte si lavor plný teplého černého čaje

Chcete-li se ho co nejrychleji zbavit, vezměte si lavor, do kterého se vám pohodlně vejdou chodidla. Nalijte na něj litr teplé vody a do ní přidejte sáčkový černý čaj. Do tohoto množství je ideálních pět sáčků. Nechte 10 minut louhovat. Po uplynutí této doby bude voda obarvená a čaj do ní pustí své léčivé a antiseptické látky.

Proč si naše babičky máčely nohy v černém čaji? Zdroj: Shutterstock

Je tedy nejvyšší čas namočit nohy a začít léčebnou kúru. Vydržte alespoň půl hodiny, aby měl čaj kýžené účinky. Proceduru provádějte jednou denně po dobu deseti dnů. Po vyndání nohou z lázně je vždy pečlivě osušte.

Na osušené nohy nasypejte jedlou sodu

Na osušené nohy nasypejte lžíci jedlé sody a schovejte je do teplých ponožek. Opakujte každý den po dobou tří týdnů a můžete si být jisti, že jste se nepříjemného zápachu zbavili. Jedlá soda totiž eliminuje plísně a bakterie, které nepříjemný zápach způsobují.

