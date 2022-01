Zázračný černý česnek: Co se stane s tělem, když denně sníte jeden stroužek

Černý česnek je pořád pro většinu z nás ještě daleko méně známý a užívaný než syrový česnek bílý, klasický. Černý česnek vzniká rozsáhlým procesem kvašení a zrání a v porovnání s klasickým česnekem má vyšší obsah antioxidantů a může se pochlubit mnoha zdravotními výhodami.

O užitečnosti a příznivých účincích syrového česneku na zdrví nepochybujeme, víme o jeho použití i při odstranění infekcí nebo kožních problémech. Česnek sám o sobě je ostrá a silná zelenina, která v kuchyni ovlivní chuť každého pokrmu, ale zároveň obsahuje řadu zdraví prospěšných látek. Černý česnek pak vlastnosti syrového česneku ještě znásobí.

Co je to černý česnek?

Abychom získali černý česnek, pak obvyklý syrový česnek podrobíme rozsáhlému procesu kvašení a zrání, který někdy trvá i měsíc. Cibulky bílého česneku tak necháme po celou dobu v teplotě 60 až 87 °C a v místě s vysokou vlhkostí. Tento proces je právě důvodem změny barvy, struktury i chuti celé česnekové cibulky, a právě díky tomuto procesu česnek změkne a zčerná.

Fermentací se zdravotní benefity česneku ještě znásobí. Zdroj: ykokamoto / Shutterstock

Chuť jako z grilu? Velký omyl!

Pokud očekáváte, že černý česnek chutná tak, jako kdybyste jej umístili na gril, pak jste zcela vedle. Černý česnek totiž neprochází procesem karamelizace při vysokém žáru jako česnek pečený, ale prochází zcela jiným procesem. Ten mu dodá nakonec melasový a jemně sladký chuťový profil a lepkavou strukturu.

Černý česnek má mnohé zdravotní benefity, ale měli bychom jej užívat s mírou a konzumaci nepřehánět. Vlastnosti syrového česneku totiž ještě posílí a zlepší. Pozor by si měli dát především ti, kdo užívají léky na ředění krve, protože černý česnek ji ředí ještě více.

Větší podíl antioxidantů

Antioxidanty v těle chrání buňky před volnými radikály a černý česnek jich obsahuje díky procesu fermentace dvakrát až třikrát více než česnek syrový. Tím pádem chrání buňky před oxidačním poškozením a hovoří se v této souvislosti dokonce i o jeho protirakovinných účincích a blahodárném vlivu na játra.

I černý česnek je protizánětlivý. Pozitivně působí zejména na záněty v mozku, které zhoršují a oslabují paměť. Je tedy vynikající i při Alzheimerově chorobě. Pomáhá také regulovat hladinu cukru v krvi. Některé druhy černého česneku obsahují probiotikum, které pomáhá předcházet vzniku těhotenské cukrovky. Pomáhá i snížit chuť k jídlu a tím snížit hladinu cukru v krvi, stejně jako snížit hladinu "špatného" LDL cholesterolu a zvýšit hladinu "dobrého" HDL cholesterolu v těle.

Černý česnek má bohaté využití v kuchyni. Zdroj: from my point of view / Shutterstock

Využití v kuchyni

Černý česnek, ať již jeho celé cibule, oloupané stroužky nebo pyré lze zakoupit buď online nebo ve speciálních obchodech se zdravou výživou. Je možné jej skladovat v pokojové teplotě, po otevření pak raději v lednici.

Černý česnek bychom měli užívat pouze v malých dávkách a samostatně, jelikož by stejně každou jinou chuť přebil. Samozřejmě jej lze kombinovat i s jinými potravinami. Doporučený je zejména v balzamikové zálivce coby součást salátu, ke grilované rybě nebo červenému masu. Pokud jej pouze osmažíme s cibulí, je vynikající jako příloha k masu, v olivové tapenádě, rozmačkaný v bramborách či humusu anebo v dipech.

Zdroje: www.healthline.com, styl.instory.cz, www.webmd.com