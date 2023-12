Na černý kašel bychom jako společnost už málem zapomněli, ale v posledních letech se znovu připomíná, a to bohužel stále hlasitěji a častěji. Naše babičky se s ním ale musely potýkat ještě mnohem častěji, a tak dobře věděly, co dělat. Můžeme to zkusit také.

Co je vlastně černý kašel? Jednoduše řečeno, jde o velmi nakažlivou infekci dýchacích cest, která vyvolává záchvatovitý kašel, který zvláště u dětí, které postihuje nejčastěji, může přejít až do velmi závažných stavů ohrožujících život. Proto není možné snažit se o jeho léčbu bez návštěvy lékaře a nasazených účinných léků, ale jako podpůrné prostředky můžeme využít také něco z léčivých “kuchařek” našich předků.

O tom, že černý kašel zdaleka není minulostí, hovoří odborníci také na youtube - Medici PRO Očkování:

Zdroj: Youtube

Cibule nejen do omáček

Jednou z velmi dobrých rad, po čem v takové chvíli sáhnout, je obyčejná kuchyňská cibule. A co s ní? Můžeme si připravit kouzelnou směs s medem, která zaručeně nemocnému člověku uleví. Stačí cibuli nakrájet na malé kousky a následně ještě alespoň vidličkou rozmačkat (využít můžeme i tyčový mixér) a takto upravenou středně velkou cibuli nasypat do šálku, do něhož jsme předtím nalili asi do čtvrtiny výšky včelí med. Po několika hodinách budeme mít připravenou medicínu, kterou bude stačit po lžičkách ujídat několikrát denně.

Česnek je výborné antibiotikum

Podobnou službu jako cibule udělá také česnek a upřímně řečeno, taková směs je mnohem chutnější. Můžeme si ji třeba namazat i na toustový chléb. Zkuste to, jistě budete překvapeni, jak chutný takový lék může být.

close info Shutterstock zoom_in Na kašel si vytvořte cibulovou šťávu.

Zázvor dokáže zázraky

Zázvor je lék, na který bychom neměli zapomínat. Někteří z nás jej v syrovém stavu pozřít nemohou, ale ti, kteří se k takovému kroku odhodlají, pro své zdraví udělají opravdu hodně. Není nic jednoduššího než zázvorový kořen na jemno nastrouhat a vymačkat z něj šťávu. I tu můžeme následně dochutit medem, ale je možné přidat ji také do vody, do šťávy nebo do čaje. Musíme ale počítat s tím, že tepelnou úpravou se z jakékoliv přírodní léčby část jejího účinku vytrácí.

Heřmánek má velkou sílu

Nezapomněli jste na heřmánek? Snad ne, protože jde o jednu z nejúčinnějších a nejvšestrannějších bylinek, které v našich podmínkách můžeme najít. Navíc je samozřejmě k dostání i v lékárnách a v čajových sáčcích také v běžných obchodech. Jak nám může pomoci? Hlavně svým protizánětlivým působením a zmírňováním vysokých teplot, které dokáží hodně potrápit hlavně děti.

Heřmánkový čaj zvládneme připravit všichni. Stačí dvě lžičky jeho květů zalít horkou vodou a deset minut počkat. Chcete-li jej dochutit medem, uděláte další krok ke zdraví.

Šafrán nebo lékořice...

Podobně jako u heřmánku můžeme využít léčivé síly také v případě šafránu nebo lékořicového kořene. Pomůže i trocha kurkumy přidaná do sklenice teplého mléka nebo citron vymačkaný do sklenice vody. Při tom všem je ale důležité dodržovat všechna nařízení lékaře a nemocnému člověku vytvářet dostatečně zvlhčené prostředí, v němž se může kašel přece jen trochu zmírňovat.

Pozor na komplikace!

Léčbu černého kašle není možné podceňovat, protože jejím zanedbáním může dojít k rozvoji závažných problémů jako je zápal plic, zhoršené dýchání, dlouhodobé záchvaty kašle a dokonce může dojít až k poškození mozku a v tom nejhorším případě může pacient přijít o život. V případě jakéhokoliv podezření tedy neváhejte a navštivte lékaře. Černý kašel není minulostí, může zaútočit i na vás.

