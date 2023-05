Černý kmín: Nejsilnější přírodní antibiotikum zadarmo. Snadno ho vypěstujete

Černý kmín neboli černucha je rostlina, kterou si můžete velice snadno pořídit na zahradu. Její pěstování je naprosto nenáročné a možná budete překvapeni jejími pozitivními účinky na vaše zdraví.

Černucha je bylina, kterou měla v oblibě již královna Kleopatra, a dokonce byl černý kmín natolik uctívaný, že jeho semena byla uložena i do Tutanchamonovy hrobky. Původem pochází z oblasti táhnoucí se od Středomoří až po Indii. V našich končinách se pěstuje jako letnička a zpravidla se využívá nejen jako okrasná květina, ale i jako dochucovadlo a léčivka.

Jak využít léčivé síly černuchy se dozvíte na následujícím videu:

Jak vyrobit přírodní léčivý olej z černuchy

Namelte 5 lžiček černého kmínu a vložte do ohnivzdorné mísy. Následně rozemletý kmín zalijte 200 ml olivového oleje a řádně promíchejte. Na sporák si dejte velký hrnec s vodou a do této lázně vložte misku se směsí kmínu a oleje a postupně ji zahřívejte po dobu 45 minut, stále na mírné teplotě. Díky tomu se extrahují silice z kmínu. Směs bude postupně tmavnout, po uplynutí náležité doby ji nechte vychladnout a nalijte do menších zavařovacích skleniček. Uchovávejte v lednici.

Černucha je bylina, kterou měla v oblibě již královna Kleopatra. Zdroj: shutterstock.com

Jak olej užívat

Tento blahodárný olej se užívá nejen při nesnázích, ale je i výbornou prevencí. Stačí, když si dáte 1 lžičku oleje 15 minut před jídlem. Pokud by se vám zdála jeho chuť hořká, zapijte ho pomerančovou šťávou.

Na co černý kmín funguje

Černucha byla vždy považována za univerzální všelék, hlavně proto, že funguje jako širokospektrální antibiotikum při bakteriálních a virových onemocněních. Olej z černého kmínu má dokonalé chemické složení. Podle vědců obsahuje přes 100 účinných látek, které se vzájemně pozoruhodně doplňují a mají tak velice silný účinek.

Zastoupeny jsou omega 3 nenasycené kyseliny, vitamíny B1, B2, B6 a hořká látka nigelin. Olej vám pomůže s astmatem, revmatoidní artritidou, lupénkou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, s plísněmi a nežádoucími parazity. Využít jej lze i v případě léčby bronchitidy, zápalu plic, sunisitidy a onemocnění jater. Velice snadno vás zbaví i nepříjemných křečí či obtížných průjmů.

Černucha - květ a tobolka. Zdroj: Shutterstock.com / AS Food studio

Jak černý kmín pěstovat?

Černucha je rostlina z čeledi pryskyřníkovité, která poměrně rychle roste a je pěstovaná hlavně pro své černé plody – tobolky. Kvete nádherně modrými květy s velkým množstvím tyčinek v období od června do září. Semínka lze vysévat již od dubna rovnou na záhon ve vzdálenosti 10 až 20 cm, rostlina se totiž bohatě větví a rozrůstá. Zhruba 10 týdnů po výsevu se dočkáte výrazných květů.

Černucha ocení slunné místo

Pokud se rozhodnete černý kmín pěstovat, dopřejte rostlině teplé slunné místo. Moc by se jí nedařilo ve tmavém stínu a neprospívá ji ani přemokření. Stejně tak rostlině nesvědčí přesazování. Vhodná je dobře propustná zemina. Po odkvětu lze sbírat semena a používat je buď jako koření na dochucení pokrmů místo pepře a klasického kmínu, nebo je využít jako léčivý prostředek.

