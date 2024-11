Nevzhlednou zapomenutou zeleninou naše babičky čistily střeva: Funguje jako vysavač na bakterie

Kristýna Stoklásková 30. 11. 2024

Stojíte v oddělení zeleniny, koukáte na černý kořen a hlavou vám běží: „Tohle si přece nemůžu koupit.“ Vypadá to jako něco mezi suchou větví a zablácenou tyčinkou, a představa, co s ním doma provedete, je ještě mlhavější. Kdo ví, jestli to vůbec bude k jídlu. Přesto byste mu měli dát šanci. Proč?

Černý kořen byl dříve neodmyslitelnou součástí jídelníčku našich babiček. Tato zvláštní zelenina s černou slupkou a jemnou bílou dužinou je známá jako Hadí mord španělský. A přestože dnes patří spíše mezi raritu, v minulosti byl ceněn nejen pro svou chuť, ale především pro své zdravotní účinky. Fungoval totiž jako přirozený čistič těla, který zbavuje střeva nečistot, podporuje trávení a zlepšuje celkovou kondici organismu. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Kuchyně Lidlu – Jak připravit černý kořen – Roman Paulus – Kulinářská Akademie Lidlu Zdroj: Youtube Černý kořen pochází původně z jižní Evropy a Blízkého východu. Do Evropy se začal šířit v 16. století, kdy si ho oblíbili zejména díky jeho léčivým vlastnostem. Jeho chuť je jemná, lehce nasládlá, připomínající chřest, a právě díky této univerzálnosti si našel cestu do mnoha kuchyní. Dnes ho najdete spíše na farmářských trzích nebo v bioprodejnách než v běžném obchodě. Co z černého kořene dělá tak jedinečnou zeleninu, je jeho obsah vitamínů a minerálů. Najdete v něm železo, draslík, vápník, hořčík i fosfor, tedy látky, které vaše tělo potřebuje k tomu, aby správně fungovalo. Nechybí mu ani bohatství vitamínů skupiny B, kyseliny askorbové a dalších prvků, které posilují imunitu a podporují metabolismus. Díky vysokému obsahu vlákniny působí v těle jako kartáč, který čistí stěny střev a odstraňuje z nich nežádoucí usazeniny. Navíc pravidelná konzumace této nenápadné zeleniny pomáhá snižovat hladinu špatného cholesterolu a udržuje krevní tlak pod kontrolou. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jedním z nejoblíbenějších receptů je krémová polévka z černého kořene. Stačí ho podusit na másle, přidat brambory, zalít vývarem, a nakonec rozmixovat dohladka. Související články close Zdraví Přírodní Ozempic: Dietolog objevil ovocný nápoj, který pomáhá při hubnutí close Zdraví Kardiolog: Jak arašídy ovlivňují cholesterol a zdraví srdce Co z něj uvařit Černý kořen je potřeba nejprve důkladně omýt a oloupat, protože černá slupka není jedlá. Doporučuje se při tom používat rukavice, aby šťáva nezanechala tmavé skvrny na rukou. Po oloupání je vhodné kořen ihned ponořit do vody s citronovou šťávou nebo octem, aby si zachoval svou světlou barvu. Poté ho můžete vařit, péct, smažit nebo použít do polévek a salátů. Skvěle chutná i v jednoduchých úpravách, například dušený na másle s česnekem a bylinkami. Jedním z nejoblíbenějších receptů je krémová polévka z černého kořene. Stačí ho podusit na másle, přidat brambory, zalít vývarem, a nakonec rozmixovat dohladka. Polévku můžete dochutit smetanou, solí a pepřem. Pokud máte rádi něco netradičnějšího, zkuste ho nastrouhat do zeleninového salátu nebo připravit jako přílohu k masu. Jeho jemná chuť s oříškovým nádechem obohatí jakýkoli pokrm. Zdroj: kupi.cz

