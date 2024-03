Chcete si zpestřit jídelníček něčím exotickým a ne zcela běžným? Zkuste tuto zapomenutou zeleninu jménem hadí mord španělský. Můžete ji používat místo špenátu a chutná naprosto skvěle. Podívejte.

Nelekněte se nepříliš libého jména. Hadí mord španělský nebo také černý kořen je úplně normální zelenina jako každá jiná. Pochází pravděpodobně ze Španělska, jak může název napovídat a v 17. století se postupně rozšířil do Evropy.

Sloužil jako léčivá bylina proti hadím kousnutím a proti moru. Někdy se mu také přezdívá chřest chudých, jelikož když oloupete jeho nevábně vypadající kůru, svým zbarvením připomíná chřest.

Video, jak připravit černý kořen, najdete na Youtube kanále Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Výhody černého kořene

Černý kořen se ale chutí od chřestu velice liší. Za prvé má hadí mord španělský o dost silnější a pronikavější aroma, které může dávat až oříškový nádech. Co se týče konzistence, hodně se podobá mrkvi.

To, co ale všechny zajímá asi nejvíce, jsou vitamíny a látky, které vám tato prazvláštní zelenina nabídne. Chřest chudých je velice bohatý na vitamín C a mnoho sacharidů, které jsou vhodné i pro diabetiky.

Navíc obsahuje spoustu minerálů jako například železo, které je dobré na klouby, hořčík, který podporuje činnost svalů a metabolismu a také sodík, jenž je blahodárný na regulaci krevního tlaku a je naprosto nezbytný pro funkci nervového systému svalů, včetně srdce.

close info Profimedia zoom_in Hadí mord španělský jde kombinovat s velikým množstvím jídla a lze připravit skoro na každý způsob. Výborné je například rizoto s "chřestem chudých"

Což takhle dát si černý kořen

Takovou dávku zdraví by chtěl dostat do těla asi každý. Výhodou černého kořene je, že má velice netypickou chuť, ale hodí se k velkému množství jídel. Můžete jej jíst jen tak syrový, obalený ve strouhance jako velice extravagantní řízek, smažený, vařený či zapékaný.

Zkrátka se dá připravit na skoro všechny způsoby na světě. Pokud máte rádi špenát, ale chtěli byste vyzkoušet vaše oblíbené pokrmy s něčím trochu originálnějším, černý kořen je ideální volba. Dodá vašemu jídlu zajímavou, intenzivní kořenitou až oříškovou chuť, a navíc oplývá naprosto stejnými minerály a vitamíny jako špenát.

Jen je dobré mít na paměti, že černý kořen je jako každá jiná zelenina, i když se na něj v průběhu let jaksi zapomnělo. Před konzumací je potřeba jej dobře umýt a náležitě oloupat, či oškrábat. Pokud si tuto práci chcete ulehčit, ideálním řešením je hadí mord uvařit ve slupce. Pak by mělo být loupání kůry hračka.

Je také možné, že vám kořeny zčernají. Tomu můžete lehce zabránit, když je před vařením na váš vybraný způsob dáte do mírně okyselené vody. Stačí je dát na chvilku do litru vody a přidat dvě lžíce octa.

Zdroje: www.zcstrakovo.cz, www.vitalia.cz