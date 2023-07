Nejlepší čistič cév vám teď nejspíš dozrává na zahradě. Využijte toho

Konzumujete raději červený rybíz, než ten černý? Tak to byste měli co nejrychleji změnit! Jedná se totiž o superpotravinu s mnoha zajímavými léčivými účinky a je to i skvělý čistič cév.

Černý rybíz je doslova zdravotní zázrak. Jedná se o jeden z nevětších zdrojů vitamínu C a působí proti nežádoucím virům, bakteriím a plísním. Má totiž poměrně silné antioxidační, antibakteriální a antivirové vlastnosti, které potlačují mnoho chorob a zároveň tak chrání naši imunitu. Navíc se jedná o perfektní čistič cévního systému, a dokonce úspěšně aktivuje i náš mozek. Už proto byste toto zajímavé ovoce měli zařadit pravidelně do svého jídelníčku. Na benefity černého rybízu se podívejte na následujícím videu: Proč je černý rybíz zdravý Toto tmavě fialové drobné ovoce obsahuje poměrně vysoké množství antokyanů. Jedná se o rostlinné pigmenty, které tvoří červený, fialový nebo modrý odstín. Černý rybíz obsahuje dokonce 15 jedinečných typů těchto vzácných sloučenin, které podle vědců fungují jako prevence rakoviny, obezity, cukrovky a také některých onemocnění srdce. Stejně tak fungují jako antioxidanty, takže úspěšně neutralizují škodlivé volné radikály, čímž nás chrání před vznikem mnoha chronických chorob. Černý rybíz obsahuje dokonce 15 jedinečných typů těchto vzácných sloučenin, které fungují jako výborná prevence rakoviny. Zdroj: Shutterstock Stejně tak je černý rybíz perfektním zdrojem energie, a to díky přítomnosti glukózy a fruktózy, Které jsou velmi lehce stravitelné. Obsažené organické kyseliny dodávají plodům nejen svěží sladkokyselou chuť, ale zároveň podporují správné trávení. Kromě vitamínu C jsou bohatě zastoupeny i vitamíny P, E a B a také minerální látky, které jsou důležitými součástmi enzymů. Černý rybíz jako čistič cév Díky všem obsaženým látkám slouží černý rybíz výborně k celkové detoxikaci a osvěžení našeho organismu. Posiluje cévy i srdce a upravuje také nevyrovnaný krevní tlak. Je to díky obsažené látce zvané rutin, který chrání cévy. Ten nejenžeže zpevňuje, ale zajišťuje jejich lepší průchodnost. Pokud vás tedy trápí křečové žíly, vysoký tlak, hemoroidy či otoky končetin, anebo máte slabé srdce, zobejte pravidelně černý rybíz. Černý rybíz aktivuje mozek Možná budete překvapeni, ale černý rybíz vám pomůže zpomalit odumírání mozkových buněk, které je spojeno buď se stárnutím, anebo s poruchami mozkových činností. K těm patří například Parkinsonova choroba nebo dlouhodobé a těžké deprese. Pokud budete jíst černý rybíz pravidelně, zlepšíte si celkovou pozornost i náladu a předejdete mentálnímu vyčerpání. Možná budete překvapeni, ale černý rybíz vám pomůže zpomalit odumírání mozkových buněk Zdroj: Profimedia Podpořte zdraví svých očí Obsažené antokyany celkově podporují zdraví očí a zabraňují možnému vzniku glaukomu. Jedná se o onemocnění, která způsobují rozmazané a zkreslené vidění, což někdy může vyústit až k oslepnutí. Tato situace nastává poškozením optického nervu, který propojuje oči a mozek. Černý rybíz snižuje hladiny hormonu, který ke vzniku glaukomu často přispívá. Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.rehabilitace.info, www.vyvazenezdravi, www.vitalweb.cz