Kdo by neznal červenou řepu! Tato kořenová zelenina se postará o to, abyste byli v zimních měsících fit. Jak?

Jedna pověst tvrdí, že když muž a žena sní společně červenou řepu, okamžitě se do sebe zamilují. Kdo ví, kdo všechno tento recept na milostné štěstí „koštoval“. Každopádně vy na to jděte ještě víc chytře a připravte červenou řepu celé rodině. Jestli vám to vylepší mezilidské vztahy, nevíme, ale určitě budete zdravější a tím pádem spokojenější.

Autor videa Fruxi Fresh vám ukáže, v čem všem vám může být prospěšná červená řepa. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Očista pro tělo

Málokdo ví, že prvními pěstiteli červené řepy bývali Římané. Až po nich zeleninu „objevili“ staří Číňané a Indové, kteří dokonce červenou řepu zahrnuli do své přírodní medicíny – ajurvédy. Dnes je červená řepa spíš okrajovou záležitostí a to je škoda. Nedávné výzkumy totiž prokázaly, že zelenina je skutečnou superpotravinou se spoustou výživných látek, které tělo zoufale potřebuje. Jde zejména o vitaminy C, E, B a důležité minerály jako je železo, vápník, draslík, sodík, křemík, zinek, selen, měď nebo jód. Zkrátka všechno, co vám v běžné zimní stravě chybí.

close info Profimedia zoom_in Červená řepa je plná vitaminu C a minerálů.

Doping pro krev

Vědci proto doporučují obzvláště v zimě vypít každý den 100 ml řepné šťávy. Nejenom, že je osvěžující, lehce nasládlá, ale zbaví vaše tělo jedovatých látek a přebytku soli. A to je velká úleva. Zvláštní výhodou červené řepy je také látka betanin, která působí podobně jako aspirin. Funguje protizánětlivě, zabraňuje vzniku krevních sraženin, snižuje krevní tlak a zpevňuje stěny vlásečnic. Přírodní léčitelé ji proto považují jako lék proti ateroskleróze, ale i jako prevenci proti srdečním chorobám.

close info Profimedia zoom_in Šťáva z červené řepy podpoří kvalitu krve.

Citron a červená řepa

Jíst červenou řepu byste měli i v případě, že toužíte po lepší imunitě. Výzkumy prokázaly, že červená řepa zvyšuje hladinu bílých krvinek a tím pádem i obranyschopnost těla odolávat různým nemocem. Pokud vás tedy začne škrábat v krku a cítíte, že na vás „něco leze“, nefixujte se jenom na citrony, ale pořiďte si k nim i červenou řepu. Toto „duo“ nejenom, že odežene všechny neduhy, ale zároveň vám dodá spoustu energie a vitality.

close info Profimedia zoom_in Smoothie z červené řepy vám dodá spoustu energie.

Zdroje: www.recepty.cz, www.idnes.cz