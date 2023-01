Proč by ženy nad 50 měly jíst kousek červené řepy denně. Je to zázrak na cévy

S touto kořenovou zeleninou se až tak moc nepracuje, a to je veliká chyba. Červená řepa totiž dokáže tělo ochránit i před těmi závažnějšími chorobami. Jako bonus si ji můžete připravit hned na několik způsobů, takže pokud nemáte zrovna v lásce tu sterilovanou, zkuste se vydat jinou cestou. Určitě to stojí za to!

Nejvíce prospěšných látek z červené řepy můžete získat v syrové podobě. Nacházejí se v ní prospěšné minerály, především sodík, draslík, vápník či železo, a vitaminy B, C a E. Dále obsahuje cennou látku zvanou betanin, který má na svědomí rozšiřování věnčitých tepen, čímž zabraňuje vzniku krevních sraženin v cévách. Rovněž zpevňuje stěny vlásečnic a zamezuje rozvíjení aterosklerózy.

Prevence proti chudokrevnosti

Červená řepa působí blahodárně proti mnoha nemoc, mezi které patří také anémie neboli chudokrevnost, jelikož zajistí správné rozložení kyslíku v těle. Také je účinná na kardiovaskulární systém, díky čemuž sníží tlak a spolu s ním i riziko infarktu.

Elixír mládí

Co byste řekli na to, že vám červená řepa může pomoci proti předčasnému stárnutí pleti? Opravdu to dokáže díky mnoho antioxidantů, fenolů a protizánětlivých látek, které obsahuje. Stárnutí pleti vyvolávají volné radikály, na které je řepa zkrátka senzační. Prospěje nejen pokožce, ale také vlasům a nehtům.

Snížené riziko vzniku rakoviny

Jako dalším účinným prostředkem je řepa v boji proti rakovině. Betacyanin, který dává řepě typickou rudou barvu, dokáže pozitivně působit proti některým formám této nemoci. Druhou látkou v červené řepě, jenž betacyaninu napomáhá, je již zmíněný betanin.

Výdrž při sportu

Červená řepa toho stále ještě hodně dokáže! Umí ovlivnit svalovou tkáň, která při fyzické aktivitě bude potřebovat mnohem méně množství kyslíku, čímž se vám zvýší celková výdrž. Zároveň šťáva z této kořenové zeleniny zvyšuje průtok krve do mozku, čímž efektivně zpomaluje u starých lidí postup demence.

Řepu na trávení

Trápí vás zažívání? Dejte si k obědu červenou řepu, která trávení tuků velmi usnadní, za což můžete být vděční vysokému obsahu vlákniny. Naopak bílkoviny a škroby vám umožní cítit se dlouho sytí, a proto je vhodnou potravinou i při hubnutí. Nebudete mít tendenci se tolik přejídat, a to většina jistě ocení.

Podpora funkce jater

V poslední řadě je červená řepa skvělým prostředkem na detoxikaci těla. Umí stimulovat buňky jater a podpořit tak jejich správnou funkci. Rovněž zabraňuje ukládání tuků v játrech, a proto je velmi často používána při rehabilitaci nadužívání alkoholu.

