Je zdravější červené nebo bílé víno? Kolik denně ho můžete vypít?

Dáváte přednost bílému vínu nebo červenému? Nemáte jasného favorita, ale rozhoduje, k jakému pokrmu víno podáváte? Nebo u vás hraje roli, zda za okny padá sníh, anebo vládne teplé slunečné léto? Důvodů dávat přednost bílému či červenému může být mnoho. Přemýšleli jste však někdy nad tím, které víno je zdravější?

Nic se nemá přehánět a u vína to platí dvojnásob. Staré známé pravidlo říká: “Sklenka vína denně pro dámu, dvě sklenky pro pána, sklenka vína pro dvacetileté a seniory, žádné víno pro děti.” Pro odhalení zdravotních benefitů vína je nutné porozumět nejprve procesu jejich výroby. Červené víno se totiž získává jinak než víno bílé.

Co se děje s bobulkami

Pro vznik červeného vína se slupky a semínka modrých hroznů musí nechat nejprve fermentovat, tedy zkvasit. Teprve poté se lisují a díky tomu se barviva vyluhují do rmutu (hmota tvořená rozemletými bobulemi vinné révy). Víno pak získává červenou barvu, která svou intenzitou může procházet celou škálu odstínů - od světle červené, cihlové, rudé, rubínové, tmavě červené až po hnědočervenou. U bílých hroznů je to jinak. Bobulky se buď hned lisují, nebo se nechají jen pár hodin macerovat, aby se ze slupek do moštu dostaly aromatické látky. K fermentaci také dochází, ale kvasí pouze šťáva z hroznů, bez semínek a slupek.

Modré hrozny se zpracovávají jinak než hrozny bílé. Zdroj: Shutterstock

Ovocné chutě

Samozřejmě, že bílá vína se od červených liší i v chuti. Vína bílá jsou jemná a lehčí, vyrábí se suchá, ale mnoho lidí dává přednost i polosuchým, polosladkým či sladkým. Když ochutnáte, většinou ucítíte ovoce světlé barvy, jako jsou mango, citron, ananas, občas také aroma květin, mandlí či ořechů. Červená vína jsou ve většině případů těžší a mají komplexnější chuť. Cítíme tmavé ovoce - brusinky, ostružiny, švestky či černý rybíz. Objevují se vůně hořkých mandlí a čokolády.

Každá odrůda má rozdílnou chuť a vůni. Zdroj: Shutterstock

Na cholesterol i obezitu

Je zdravější červené nebo bílé? Na otázku nelze jednoznačně odpovědět, ale mnohé výzkumy dokazují, že přece jen červené víno je prý o trochu zdravější než bílé, a to díky množství polyfenolů a antioxidantů. Pokud jej konzumujeme v rozumné míře, má dokonce resveratol (jeden z polyfenolů) pozitivní účinky proti obezitě a onemocněním, které s obezitou souvisejí, například cukrovka II. typu. Bílé víno ve své prospěšnosti nesmíme podceňovat. Objevily se i studie, které naopak tvrdí, že je zdravější než červené. Pravidelné střídmé pití bílého vína prý způsobuje, že stoupá hladina prospěšného HDL cholesterolu. Ať je skutečnost jakákoliv, vždy platí to, co bylo řečeno na začátku - alkohol ano, ale pouze v rozumném množství. Na zdraví!

Zdroje:cs.medlicker.com,www.kupi.cz