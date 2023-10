close info Profimedia

Mohlo by se zdát, že červené, respektive narůžovělé oční bělmo není nic hrozného. Často je znakem únavy. Co to ale znamená, když se s červenýma očima probudíte?

Červené oči na fotografiích Nejsou červené oči jako červené oči! Řeč je o efektu, který se objevoval na fotkách ještě nedávno a kdy jsme všichni zírající do fotoaparátu vypadali jako upíři. Poučte se na kanále Zas o něco chytřejší, kde vám vysvětlí, jak vzniká efekt červených očí: Zdroj: Youtube Únava nebo zdravotní problém? Problémy s očima jsou všelijaké a dokud je nemáme, jen málo si uvědomujeme, jak moc je zrak důležitý a utváří náš svět. Díky různým nemocem, poškození, ale také s věkem se dříve nebo později setkáme s problémy očí, které není možné ignorovat. Zarudnutí očí, respektive zviditelnění či popraskání cévek v oku, je časté v případě únavy, ale může provázet různé zdravotní problémy, které jsou více či méně vážné. close info Profimedia.cz zoom_in Zarudnutí očí může provázet rýmu, ale také alergie. Co způsobuje červenání očního bělma? Zarudnutí očí provází také alergie a ač máme v noci oči zavřené, dráždivé alergeny mohou způsobit zčervenání velmi rychle po probuzení. Alergenů, které takové zarudnutí mohou způsobit, je celá řada a pokud si nejste vědomi toho, co způsobuje vaši reakci, nechte se testovat u alergologa. Někdy lze kontakt s alergeny zcela vyloučit, musíte ale vědět, které to jsou. Za červenýma očima může být také infekce, a to jak bakteriální, tak virová. Jde o zánět spojivek, který se vyznačuje nejen nepříjemnými pocity, ale také výtokem či citlivostí na světlo. Červené oči mohou provázet také rýmu, nachlazení a další onemocnění. Zarudnutí bělma může způsobovat také suchý vzduch, a to nejen vítr, ale také vzduch vířený větrákem nebo klimatizací. Zhoršení způsobuje rozhodně i prach v ovzduší či případné smítko, které padne do oka. V neposlední řadě je nutné zmínit i kontaktní čočky. Ti, kteří se s nimi teprve učí zacházet, se mohou nepříjemně přesvědčit o tom, že kontaktní čočky je vhodné před spaním odložit do roztoku, starat se o jejich čistotu. close info Profimedia zoom_in Zarudnutí očí může způsobit také kouř, prach nebo suchý vzduch. Co radí lékaři? Především zjistit příčinu a vyhnout se jak excesivní únavě očí, tak i zánětům či situacím, ve kterých oči trpí. Nečekejte, až vaše problémy s očima přerostou do větších. Na problémy s vysušeným vzduchem, alergiemi i záněty lze použít různá běžně dostupná léčiva.

