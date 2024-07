Je ráno a zrcadlo ve vaší vlastní koupelně ukazuje docela cizí tvář s podlitýma krvavýma očima. Po prvotním úleku vám dojde, že jste to vy sami. Co s tím dělat a jak se tohoto problému zbavit? A proč vlastně vzniká? Možná se v následujících řádcích poznáte.

Probudit se s červenýma očima není nic příjemného, zvláště když se připravujete na důležitou schůzku nebo třeba pracovní pohovor. Žádnou velkou radost z takového stavu ale nebudeme mít ani v klidných dnech, které plánujeme prožít jen doma. Mnohdy se totiž takový stav pojí s bolestí nebo dalšími nepříjemnými doprovodnými jevy.

Je třeba najít příčinu

Proč se můžeme někdy probudit s očima, které připomínají spíš hororový snímek než část našeho obličeje? Příčin může být hodně, a to jak těch neškodných, s nimiž se snadno vyrovnáme, tak bohužel i takových, které ukazují na vážný problém, s nímž je třeba se okamžitě svěřit lékaři.

Zkuste změnit životní styl

Jistě jste si všimli, že ponocování – ať již v baru, u televize, nebo pracovně u monitoru počítače, očím rozhodně nesvědčí. Výsledkem mohou být právě rozšířené, a tedy i viditelné oční cévy po probuzení. Taková příčina je většinou snadno odbouratelná změnou životního stylu (samozřejmě k lepšímu).

Nejste alergičtí?

Pokud by to nepomohlo, bude na čase nechat si udělat testy kvůli možné alergii. V současné době je kolem nás tolik látek, které mohou vyvolat nežádoucí reakci včetně zarudlých očí, že je téměř vzácností, když se tělo dokáže se všemi bez potíží vyrovnat. Mohou to být chemické látky, prach, nebo třeba zvířecí chlupy, ale i všudypřítomní roztoči…

Kontaktní čočky musí ven

Nevyndaváte si na noc kontaktní čočky? Pak se ale jen těžko můžete divit vznikajícím nepříjemnostem. Dráždění spícího oka je docela zbytečné, navíc se může stát, že v noci dojde ke snížení produkce slz a tím i zvlhčování oka.

Ráno se potom vzbudíte s očima ve stavu, jako byste se celou noc ve větru procházeli zaprášenou ulicí. Vyndání kontaktních čoček zabere jen pár sekund, proto na ně raději nezapomínejme.

Důvody mohou být i vážnější (a vážné)

Kromě takovýchto neškodných důvodů jsou bohužel možné i mnohem závažnější stavy, jež se projevují právě změnou barvy bělma a viditelným vykreslením očních cévek. Většinou je doprovází bolest a pocit tlaku v oku, případně pocit, že vám do něj padl cizí drobný předmět.

Dostavit se mohou také poruchy zraku, jako je rozostřené nebo dvojité vidění, případně pocit, že se před očima míhají tmavé tečky.

Zajděte raději k odborníkovi

V takovém případě raději okamžitě vyhledejte očního lékaře, protože se kromě zánětu očního víčka může jednat například o akutní projev glaukomu, případně krvácející cévu po úrazu oka.

Zarudlýma očima se může o slovo hlásit také spánková apnoe, jež se vyznačuje častějšími změnami krevního tlaku, případně takzvaný noční lagoftalmus. O co jde? Je to stav, kdy sice spíte, ale oči se nezavřou. I to je možné a zrak při tom samozřejmě trpí, protože oko zbytečně vysychá.

Pozorujte se a jednejte včas

Měli jste, nebo dokonce máte někdy problémy se zarudlýma očima po ránu? Pokud jste dvě noci před tím proflámovali, nic se neděje a další spánek to napraví. Jestliže se ale podobný obrázek v zrcadle objevuje častěji, nebo dokonce běžně, pak není na co čekat. Měl by vás vidět lékař.

